Поповнення в сімействі: в Україну нарешті прибули перші РСЗВ M270

Україна отримала перші РСЗВ M270 / фото ТСН

У п'ятницю, 15 липня, Україна отримала від США перші й такі довгоочікувані далекобійні реактивні системи залпового вогню M270, повідомив в Twitter Міністр оборони України Олексій Резніков.

"У сімействі Далекобійного озброєння ЗСУ поповнення: прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть гарною компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади ворогові", - зазначив він.

Що таке M270

Універсальні пускові установки M270 використовуються в якості РСЗВ і для запуску тактичних ракет.

Мінімальна дальність стрільби-2 000 метрів, максимальна-від 40 000 до 80 000 метрів в залежності від типу снаряда.

Тактичні ракети ATACMS здатні бити на відстань до 220 кілометрів.

Відомо, що M270 застосовують для наступних цілей:

закритих вогневих позицій,

легкоброньованих цілей

командних пунктів.

Перші РСЗО прибули в Україну / фото Укринформ

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Зазначимо також, Україна взяла на себе зобов'язання не застосовувати американські РСЗВ HIMARS за цілями на території Російської Федерації.

Як підкреслив Резніков в інтерв'ю ВВС, ці гарантії були закріплені в спеціальному листі на ім'я глави Пентагону.

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