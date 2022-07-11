HIMARS ламають плани Путіна: у США закликали відправити Україні більше РСЗВ

У США закликали надати Україні більше HIMARS / Колаж фото УНІАН Lockheed Martin

Артилерія, що поставляється США, в тому числі РСЗВ, допомагає обороні України. Про це пише американська преса, закликаючи наростити поставки HIMARS ЗСУ.

Як йдеться в матеріалі впливового видання The Washington Post, нещодавно президент США Джо Байден відповів на нові погрози Володимира Путіна: він оголосив про додатковий пакет військової допомоги Києву на суму $400 млн, який включає в себе ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS. Таким чином, загальна кількість американських HIMARS, переданих Україні, збільшиться до 12; уряди Німеччини і Великобританії пообіцяли поставити аналогічні системи.

Журналісти пишуть, що тактично війна в Україні перетворилася на "криваву артилерійську дуель, в якій Росія утримує перевагу через перевагу в кількості систем озброєння і боєприпасів".

Підкреслюється, що система HIMARS, здатна запускати точно націлені ракети на дальність більше 40 миль [65 км], може допомогти Україні чинити протидію примітивним атакам Москви, в першу чергу за рахунок підриву складів з боєприпасами.

Автори впевнені в тому, що нарощування поставок HIMARS — правильний крок у довгостроковому, стратегічному сенсі, оскільки єдина надія на можливий мир на вигідних для України умовах полягає в тому, щоб зробити цю війну занадто дорогою для Путіна.

Крім того, важливою причиною необхідності посилення наступальних можливостей ЗСУ є те, що сили Києва повинні отримати можливість контратакувати, маючи рівні шанси — після того, як російський наступ зазнає невдачі (що, можливо, вже відбувається). Українська армія просувається до утримуваної Росією території на півдні, в районі стратегічно важливого міста Херсона, і є надія, що його ще можна відбити.

"Поставляється США артилерія допомагає обороні України. Надішліть більше вже зараз", - додали американські журналісти.

читайте такожУкраїні терміново потрібно більше HIMARS: Резніков назвав причину

Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

Читайте також: