Троє загиблих, 28 постраждалих, серед них дитина: окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ "Смерч"

Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ "Смерч"/ Фото ілюстративне: УНІАН, uapress.info

Російські загарбники вранці у понеділок, 11 липня, обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Він закликав жителів Харкова та області зараз не перебувати без потреби на вулиці, адже це дуже небезпечно.

Станом на цей час уже відомо про 3 загиблих. 28 людей внаслідок обстрілу постраждали, серед них дитина 16 років.

На місці працюють рятувальні та екстрені служби.

Внаслідок обстрілу Харкова 3 людей загинули, 28 – постраждали/ скрін

Як повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, Харків, за попередніми даними, обстріляли з РСЗВ "Смерч". По місту було випущено 10 ракет. Під обстріл потрапили житлові квартали.

Окупанти випустили по місту 10 ракет з РСЗВ "Смерч"/ скрін

За даними міськради, через обстріли у Харкові призупинили рух:

метро по Салтівській лінії,

трамвай №8,

тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267,

автобус №52.

Стан постраждалих

16-річна поранена дівчина перебуває у стані середньої важкості. Усі 28 поранених мають ушкодження різного ступеня важкості, переважно – це вибухові травми. Про це розповіли у Харківській ОВА, повідомляє "Суспільне".

Раніше повідомлялося, що у місті Харків важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Просування військ РФ вглиб Харківської області призвело до того, що вони підтягнули артилерію і б'ють по південних околицях Харкова.

Як повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України. Окупанти, зокрема, уже вигадали та оприлюднили новий "герб" для регіону, на якому до чинного герба додали двоголового орла.

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