Росіяни нещадно вдарили по Харкову з РСЗВ: перші подробиці

Росіяни знову обстріляли Харків / Фото oruzhie.info

Росіяни знову вдарили по Харкову. Увечері в четвер, 7 липня, ворожі війська вдарили по одному з районів міста з РСЗВ, йдеться в повідомленні голови Харківської ОВВА Олега Синєубова в Telegram.

На цю хвилину в обласному центрі екстреної медичної допомоги повідомляють про трьох постраждалих, інформація наразі уточнюється.

"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без необхідності не перебувати на вулицях міста. Адже ворог б'є підступно, вражаючи житлові райони і цивільну інфраструктуру", - написав Олег Синегубов.

Також харківський чиновник зазначив, що на місцях влучень працюють всі профільні служби: рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілам лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

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