ЗСУ не битимуть з HIMARS по території Росії: Резніков назвав причину

Олексій Резніков / Facebook / reznikovoleksii

Україна взяла на себе зобов'язання не застосовувати американські РСЗВ HIMARS за цілями на території Російської Федерації.

Як підкреслив він в інтерв'ю ВВС, ці гарантії були закріплені в спеціальному листі на ім'я глави Пентагону.

"Ми будемо використовувати американську зброю для стримування ворога і деокупації тимчасово окупованих земель тільки на території України". - уточнив глава Міноборони.

За його словами, у нього запитали, чи поширюється заборона на Крим.

"Він (глава Міноборони США, - ред.) у мене запитав те ж саме. Я сказав, що у нас достатньо стратегічних об'єктів на окупованих росіянами українських територіях. На що він мені відповів: Ми тебе зрозуміли", - додав Резніков.

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Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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