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У свої 22 мужньо захищав рідну землю: у тяжких боях за Україну загинув молодий прикордонник

21 березня 2023, 18:18
Воїн загинув у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району на Донеччині.
погибший защитник
У тяжких боях за Україну загинув молодий прикордонник Назар Циган / Facebook Богдана Станіславського

У тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося на Донеччині. Сумну звістку повідомив голова Коломийської міської громади Богдан Станіславський.

За його словами, захисник служив за контрактом з 2019 року. З початку повномасштабного вторгнення став на захист України у лавах Лисичанського прикордонного загону. Воїн загинув під час бойового зіткнення з ворогом 20 березня.

"Щиро співчуваю сім’ї, рідним та всім хто знав Назара із цією непоправною втратою. Він був вірний своїй присязі до останнього. Відважно та мужньо захищав рідну землю та всіх нас. Нехай спочиває з Богом. Вічна пам’ять та вічна слава воїну!", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляють "Вікна", 22-річний Назарій Циган народився і виріс в Коломиї. З 12-ти років вступив до скаутської організації "Пласт", був учасником багатьох мандрівок і таборів. Пластову присягу склав у Курені імені Максима Залізняка. Активіст Революції Гідності.

Ще юнаком обрав для себе військову кар’єру. Після закінчення школи пішов на строкову службу до ЗСУ. Далі підписав контракт із Державною прикордонною службою.

Загинув у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району на Донеччині.

21 та 22 березня в Коломийській громаді оголошено днями жалоби. Усі розважальні заходи мають бути перенесені чи скасовані.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота. Воїн загинув біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, на війні в Україні загинув житель Хмельницької області Василь Шаблій. Героя провели в останню путь в селі Нестерівці. Військовослужбовець бригади "Едельвейс" загинув у боях за Бахмут на наступний день після свого 46-го дня народження 16 лютого.

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