"Нереальний біль": за свободу України загинув багаторазовий чемпіон з веслування

Після повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії Олександр Дикий вступив до лав ЗСУ і мужньо захищав нашу країну.

https://glavred.net/ukraine/nerealnaya-bol-za-svobodu-ukrainy-pogib-mnogokratnyy-chempion-po-greble-10464853.html Посилання скопійоване

У боях за Україну загинув багаторазовий чемпіон з веслування / Facebook Насті Петрової

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 41-річний майстер спорту з веслування Олександр Дикий. Життя захисника обірвалося 16 квітня на Донбасі.

Як повідомляє Федерація академічного веслування України, Дикий – багаторазовий чемпіон України. Він посів четверте місце у складі збірної України на чемпіонаті світу серед юніорів віком до 19 років. Після повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії вступив до лав ЗСУ і мужньо захищав нашу країну.

"Тату, я б так хотіла, щоб ти був поруч зі мною, щоб побачив своїх онуків, був на моєму весіллі, але життя вирішило зовсім інакше. Я не хочу вірити, що тебе немає. Я не хочу вірити, що я ніколи не відчую твої обійми, що я ніколи не почую твій голос, що тебе просто не буде взагалі. Мені дуже важко, це такий нереальний біль, який я нікому ніколи не побажаю", - написала дочка захисника Анастасія на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також повідомлялося, що російські окупанти вбили українського командира Антона Зайця. Боєць з позивним "Чехов" захищав Україну з 2014 року. Він воював на Донбасі та в Херсонській області. Військовий був родом з Кременчука і загинув 18 березня під Бахмутом.

Окрім того, в Україні загинув 38-річний військовий із Нової Зеландії Кейн Те Тай. Боєць із позивним "Черепаха" майже рік воював за Україну у складі "Іноземного легіону". Російські окупанти вбили чоловіка під Бахмутом на Донеччині. У загиблого героя вдома залишилася його 12-річна донечка.

Більше новин про загиблих захисників: