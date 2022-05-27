В РФ священники організували змагання зі збирання автоматів і метання гранат/ eparh33.ru

В Росії священники провели для молоді змагання, на яких учасники мірялися силами у метанні гранат, складанні й розбиранні автоматів, підтягуваннях та естафеті.

Змагання назвали "Святий воїн". Про це повідомила на своєму сайті Володимирська єпархія російської православної церкви.

Учасниками змагання стали хлопці й дівчата з різних міст єпархії, загалом 19 команд.

При цьому зазначається, що підтримати учасників прийшли на стадіон студенти інституту Служби виконання покарань і спецназівці.

Командам, які зайняли перші місця, вручили квитки на кулінарний майстер-клас, а за другі-треті місця - сертифікати на відвідування фастфудів.

Раніше повідомлялося, що на російському телебаченні не зупиняють свій "політ фантазії" і вже вигадали своїй аудиторії нове шоу – "Отсидевшая в 16". Щоб знайти героїнь, уже навіть запустили кастинг.

Нагадаємо, депутат Держдуми Росії Олексій Журавльов грубо образив та обізвав канцлера ФРН Олафа Шольца, виступаючи на російському пропагандистському телебаченні. Журавльов пригрозив, що нібито РФ змусить Шольца діяти на користь Росії.

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