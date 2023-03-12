"Понесуть суворе покарання": командування зробило заяву про побиття строковика в Україні

У Мережі з'явилося відео, де нібито у військовій частині в Житомирі офіцер побив строковика.

Побиття солдата / скріншот з відео

Командування навчального центру відреагувало на побиття солдата строкової служби офіцером. В Facebook 190 навчального центру Житомирського району смт. Гуйва відзначили, що поділяють загальне обурення за даним фактом.

"Вже розпочато службове розслідування, в яке залучені всі компетентні структури: Служба військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань і т.д.", – відзначили в центрі.

Військові запевнили, що винні понесуть суворе покарання, рішення буде прийнято за результатами розслідування. Поки фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків.

відео дня

Що відомо про побиття солдата в Житомирі

У Мережі з'явилася відео, де нібито у військовій частині в Житомирі офіцер побив строковика. Слідом були також опубліковані кадри, на яких начебто кривдник вибачився за вчинене і заявив про готовність понести покарання.

"Я хочу сказати: алкоголь в армії - це неприпустимо. Це смерть на фронті, ризик для життя всьому підрозділу, де б він не був – на навчаннях, або в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і потрібно суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у цьому немає. Але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії", – заявив чоловік на відео.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого 2022 року підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації.

Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів.

Пізніше законопроекти № № 8189 і 8190 зареєстровані в українському парламенті. Згідно з цими документами, воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроекту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

Читайте також: