Півтора року переховувалися в окупації: ВМС і ГУР зуміли врятувати двох десантників

Днями ВМС і ГУР вдалося повернути на підконтрольну Україні територію двох десантників, які півтора року переховувалися на окупованій території.

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Звільнення десантників проводили бійці спецпідрозділу ВМС "Ангели" / колаж Главред, фото ВМС України та скріншот

Днями військовослужбовці ВМС і ГУР зуміли здійснити складну операцію з повернення на підконтрольну Україні територію двох бійців Десантно-штурмових військ, які з початку повномасштабного військового вторгнення РФ переховувалися на тимчасово окупованій території. Про це повідомляється на офіційній Facebook-сторінці Військово-Морських сил ЗСУ.

"Кілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці десантно-штурмових військ з початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення і не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували в нелегальному становищі і успішно переховувалися, завдяки місцевим жителям", ‒ кажуть офіцери.

Спеціальну операцію з порятунку та евакуації військовослужбовців підготували та провели бійці спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи.

відео дня

Бійців-десантників вдалося благополучно вивезти на підконтрольну територію.

Контрнаступ ВСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно відгукнувся про хід українського контрнаступу і підкреслив, що Вашингтон і надалі допомагатиме Україні зброєю. Блінкен зазначив, що його надзвичайно "вразила хоробрість і стійкість українського народу". Держсекретар також відзначив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ йде складно, однак його прогрес вражає, і особливо успіхи Сил оборони України на півдні, враховуючи умови, в яких вони були досягнуті. Про це заявила виконуюча обов'язки заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що критика контрнаступу ВСУ невиправдана. За його словами, Україна вже зробила досить успішні кроки, і ця тенденція буде продовжуватися.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що українські військові проводять успішні контрнаступні дії і просуваються вперед.

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