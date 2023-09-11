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"Ми вражені прогресом": Нуланд висловила захоплення контрнаступом ЗСУ

Анна Ярославська
11 вересня 2023, 07:56 оновлено 11 вересня, 08:00
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Росія побудувала міцну оборону на тимчасово захоплених територіях на півдні України. Ця оборона "є найбільшою за 100 років".
Вікторія Нуланд, ВСУ
Вікторія Нуланд оцінила контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Контрнаступ ЗСУ йде складно, проте його прогрес вражає, і особливо успіхи Сил оборони України на півдні, враховуючи умови, в яких вони були досягнуті. Про це заявила виконуюча обов'язки заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд на щорічних зборах Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

За її словами, українським захисникам складно дається кожен кілометр, але вони продовжують просуватися.

"Цей контрнаступ тривав кілометр за кілометром, але ми вражені досягнутим прогресом, особливо на півдні", — сказала вона.

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Нуланд нагадала, що Росія побудувала міцну оборону на тимчасово захоплених територіях на півдні України, подолати яку можна завдяки тісній співпраці урядів США та України.

"Оборона, створена Росією, є найбільшою за 100 років. Ми розуміємо, чому так складно для українських військових долати оборонні споруди росіян. Але і нам складно зрозуміти, що, власне, потрібно для того, щоб Україна могла подолати всі ці перешкоди і наблизитися до перемоги. Тому ми тісно співпрацюємо з урядом України, надаємо обладнання для механізованого розмінування, далекобійну артилерію та інші інструменти", – сказала Нуланд.

За її словами, Вашингтон постійно пояснює всім партнерам в Європі, Азії та Африці, які негативні наслідки будуть для глобальної безпеки, якщо Україна не виграє цю війну.

"Якщо Україна не переможе, якщо Путін доб'ється успіху, цей тип зла стане нормою в усьому світі. Україна стоїть на боці демократії й потребує нашої підтримки", – резюмувала вона.

Контрнаступ ЗСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен позитивно відгукнувся про хід українського контрнаступу і підкреслив, що Вашингтон і надалі допомагатиме Україні зброєю. Блінкен зазначив, що його надзвичайно "вразила хоробрість і стійкість українського народу". Держсекретар також відзначив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що критика контрнаступу ЗСУ невиправдана. За його словами, Україна вже зробила досить успішні кроки, і ця тенденція буде продовжуватися. Волкер зазначив, що Сили оборони України вивели з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства, мости, дороги. Ці дії на фронті роблять все складнішим для Росії утримання своїх військ і проведення ротації.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що українські військові проводять успішні контрнаступні дії та просуваються вперед.

Директор аналітичного відділу розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол повідомив, що успіхи ЗСУ дозволяють припустити "реалістичну можливість" прориву інших ліній оборони російських військ до кінця 2023 року.

Контрнаступ ЗСУ триватиме і після того, як Україну накриє холодна погода. Однак після настання холодів українським військовим стане важче просуватися вперед. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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