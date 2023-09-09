"Критика невиправдана": Волкер похвалив контрнаступ ЗСУ

ЗСУ вивели з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства, мости, дороги. І ця тенденція буде продовжуватися.

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Курт Волкер висловився про контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що критика контрнаступу ЗСУ невиправдана. За його словами, Україна вже зробила досить успішні кроки, і ця тенденція буде продовжуватися.

Волкер зазначив, що Сили оборони України вивели з ладу російські лінії постачання боєприпасів, палива, продовольства, Мости, дороги. Ці дії на фронті роблять все більш складним для Росії утримання своїх військ і проведення ротації, передає Суспільне.

"Те, що зробила Україна, я вважаю досить успішним, – вивела з ладу російські лінії поставок боєприпасів, палива, продовольства. Мости, дороги. Це робить все більш складним для РФ утримання своїх військ, проведення ротації", – сказав він.

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"Також є тиск на багатьох ділянках фронту, тож Росії доводиться захищати більше території. Вона не може зосередитися на одній ділянці. Україна дуже обережно ставиться до захисту своїх солдатів, тому вона дуже методично і повільно проходить через мінні поля, щоб не втратити своїх солдатів", - сказав Волкер.

Ексспецпредставник Держдепартаменту США по Україні зазначив, що навіть за нинішніх обставин ЗСУ просунулися на кілька кілометрів і подолали деякі з перших ліній оборони.

"Я думаю, що ми побачимо продовження цієї тенденції. Я вважаю, що критика не виправдана. Реальність така, що український контрнаступ просувається методично і добре", — резюмував Волкер.

Контрнаступ ВСУ

Держсекретар США Ентоні Блінкен позитивно відгукнувся про український контрнаступ і підкреслив, що Вашингтон і надалі допомагатиме Україні зброєю. Держсекретаря надзвичайно "вразила хоробрість і стійкість українського народу". У розмові з главою МЗС Дмитром Кулебою Блінкен помітив "хороший прогрес" контрнаступу ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що українські військові проводять успішні контрнаступні дії та просуваються вперед.

Директор аналітичного відділу розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол повідомив, що успіхи ЗСУ дозволяють припустити "реалістичну можливість" прориву інших ліній оборони російських військ до кінця 2023 року.

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