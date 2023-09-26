УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Продовжуємо рухатися вперед": ЗСУ не допустили втрати жодної позиції - Залужний

Аліна Дембіцька
26 вересня 2023, 19:57 оновлено 26 вересня, 20:19
Основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси, зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Залужный, ВСУ
ЗСУ не допустили втрати жодної позиції / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як зазначив Залужний у своєму Telegram-каналі, під час перемовин був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Сторони домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

відео дня

Також Залужний розповів про основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

"На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни", - додав він.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий до кінця поточного року великий прорив у контрнаступі українських військових. Він сказав: "Думаю, насправді, ніхто не знає". У той же час український президент висловив впевненість, що захисники України матимуть більше успіху не полі бою.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, контрнаступ ЗСУ йде успішно, Україна готується до боротьби за повернення Криму. Водночас він підкреслив, що Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус підкреслив, що контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося. Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової, каже Петреус.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Валерій Залужний війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Продовжуємо рухатися вперед": ЗСУ не допустили втрати жодної позиції - Залужний

"Продовжуємо рухатися вперед": ЗСУ не допустили втрати жодної позиції - Залужний

19:57 Україна
Розкрито стратегічну ціль українських атак на Чорноморський флот

Розкрито стратегічну ціль українських атак на Чорноморський флот

19:27 Україна
В Україні вдарить +6: у яких регіонах буде найхолодніше

В Україні вдарить +6: у яких регіонах буде найхолодніше

19:07 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:57

"Продовжуємо рухатися вперед": ЗСУ не допустили втрати жодної позиції - Залужний

19:31

Як сказати українською "востребованный товар": Авраменко озвучив два варіанти

19:27

Розкрито стратегічну ціль українських атак на Чорноморський флот

19:10

Скільки ракет ATACMS потрібно Україні?Погляд

19:07

В Україні вдарить +6: у яких регіонах буде найхолодніше

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
18:55

Керівник нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець - ЗМІ

18:51

"Це мій синок, якого вбили": Даша Астаф'єва поділилася особистою драмою

18:48

За Україну віддав найцінніше – своє життя: у тяжких боях загинув 35-річний захисник

18:40

Церковне свято 27 вересня: що не можна робити на мученика Калістрата

Реклама
18:22

3 дні перетворилися на 3 роки: в РФ видали ганебну заяву про терміни війни

18:21

У російських окупантів є три больові точки - СвітанВідео

17:58

Жінки мають стати на військовий облік: у МОЗ розповіли, що зміниться з 1 жовтня

17:54

Окупанти змінили свою тактику: ворог намагається втримати позиції в Бахмуті

17:50

Жінка показала 5 способів, як погладити пом'яту річ без праски

17:30

РФ істерить через запрошеного в парламент Канади українського ветерана: в чому справа

16:56

Що не можна їсти 28 вересня, щоб не почалася чорна смуга: прикмети і заборони

16:44

Росіяни показали "живого" командувача ЧФ після "прильоту" по штабу: у ССО відреагували

16:40

"Це та сама срібна куля": ракети ATACMS скоро будуть в Україні - ексрадник Залужного

16:28

"Є домовленості": Україна не битиме ракетами ATACMS по Росії

16:00

"Неможливо збити": у ЗСУ розповіли про наявність в РФ надзвукових ракет "Онікс"

Реклама
15:47

"Бавовна" виходить на новий рівень: СБУ влаштувала "блекаут" у Курській області РФ - ЗМІ

15:40

Користь і шкода ківі: кому не можна їсти "волохату картоплю"

15:32

"Я просто вирішила пограти": Брітні Спірс налякала шанувальників відео танців з ножами

15:20

Зменшить швидкість просування ЗСУ: Світан розповів, чого чекати від мобілізації в РФВідео

15:12

Дістати до окупантів у Криму: Україна створює аналог Калібра — The Economist

14:41

Чоловік показав, як за секунду відкрити банку без відкривачки

14:33

Як українці називають жінку верблюда: відповідь розсмішить вас до сліз

14:29

"Про наступ та оборону ЗСУ": Зеленський скликав військове керівництво на Ставку

14:21

Величезний стовп вогню та диму: в Полтавській області пролунав потужний вибухВідео

13:52

Окупантів труять отрутою: у Маріуполі ліквідували 14 військових-росіян

13:43

Як дізнатися про своє минуле життя: тест на три хвилини

13:29

Забудьте про запах і мікроби: як прати речі з секонду

13:04

Криві груди, втомлене обличчя: російська супермодель показалася без макіяжу і фільтрів

12:59

В "Укренерго" розповіли про ймовірні блекаути: до чого готуватись українцям

12:55

Повний місяць у вересні 2023: три знаки зодіаку очікує несподіване щастя

12:51

Проста паста додасть блиск будь-якому унітазу: дівчина показала, як її зробитиВідео

12:40

"Буде 3 вогняних удари для одного міста": гороскоп на жовтень по містах України

12:37

Росія вдарила по місцю збирання українських ракет: Данілов розкрив деталі

12:32

"Абрамси" вже в Україні: у Washington Post з'ясували, скільки танків прибуло

12:30

Прощавайте дубайські ресторани: Заворотнюк можуть не випустити з Росії

Реклама
12:23

Гороскоп на завтра 27 вересня 2023: Водолію – щастя, Овну - крайнощі

12:17

Зриви, пивко, хамство: зірка "Сватів" поділився неприємними подробицями зі зйомок серіалу

12:10

Головоломка для найпильніших: знайдіть яйце серед солодощів

12:06

Десантники ЗСУ отримали  мікроавтобус Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

11:36

Скільки грошей Путін витрачає на війну з Україною: у Зеленського шокували сумою

11:24

HIMARS накрив штаб ворога на Херсонщині: 15 офіцерів РФ ліквідовано та пораненоВідео

11:16

Експерт з прибирання розкрила секретний рецепт чарівного засобу від пилуВідео

10:42

Чорноморський флот РФ ослаб після українських атак по штаб-квартирі - розвідка Британії

10:17

ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні: пішли вперед і захопили нові рубежі

10:14

Іменини 27 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Гороскоп
Знаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти