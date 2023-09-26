"Продовжуємо рухатися вперед": ЗСУ не допустили втрати жодної позиції - Залужний

Основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

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ЗСУ не допустили втрати жодної позиції / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скріншот

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як зазначив Залужний у своєму Telegram-каналі, під час перемовин був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Сторони домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів головнокомандувач ЗСУ. відео дня

Також Залужний розповів про основні потреби української армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

"На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни", - додав він.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів про те, чи можливий до кінця поточного року великий прорив у контрнаступі українських військових. Він сказав: "Думаю, насправді, ніхто не знає". У той же час український президент висловив впевненість, що захисники України матимуть більше успіху не полі бою.

Як зазначив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, контрнаступ ЗСУ йде успішно, Україна готується до боротьби за повернення Криму. Водночас він підкреслив, що Україні для продовження війни потрібні винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус підкреслив, що контрнаступ Збройних сил України надзвичайно складний, адже росіяни спорудили міцну оборону. До того ж мінні поля простягаються значно глибше, ніж очікувалося. Перед ЗСУ стоїть завдання найскладніше з усього, що було з часів Другої світової, каже Петреус.

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