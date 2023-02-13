Потужна підтримка від Польщі: Україні передадуть 60 модернізованих танків Т-72 і 14 "Леопардів"

Польський прем'єр наголосив, що його країна й надалі активно підтримуватиме Україну.

Польща планує передати Україні ще 60 танків радянського зразка і 14 танків Leopard / УНІАН, US Army

Польща продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російською навалою. Українська армія вже отримала від Польщі 250 радянських танків Т-72. На цьому країна вирішила не зупинятися, а тому незабаром ЗСУ отримають ще більше більш сучасних модифікацій танків.

Як зазначив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції зі своїм шведським колегою, Польща планує відправити Україні 60 модернізованих Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 танків Leopard.

"Польща вже поставила 250 пострадянських танків. Також ми плануємо поставити чергові додаткові модернізовані 60 танків та ще 14 Leopard", - сказав Моравецький.

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Польський прем'єр наголосив, що його країна й надалі активно підтримуватиме Україну.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або МіГ-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайна. Наразі такого питання на порядку денному немає.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі перемовини будуть серед союзників або в рамках "Рамштайна", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", - підкреслив Войцех Скуркевич.

Як повідомляв Главред, Польща до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі виступить з ініціативою надання НАТО конкретних гарантій безпеки Україні. Такий крок зміцнить безпеку держави напередодні її вступу до колективнного блоку безпеки Заходу. Про це заявив польський президент Анджей Дуда.

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