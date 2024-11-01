'Ми прифронтова країна': Польща відповіла на претензію Зеленського щодо МіГ-29

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У Польщі прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Варшава не погодилася на передачу Києву бойових літаків МіГ-29.
Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша держава, заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Polsat News.
При цьому він звернув увагу на те, що Польща залишається прифронтовою країною, у зв'язку з чим загроза існує і для неї, і уточнив, що Захід уже надав Україні допомогу в розмірі 217 мільярдів доларів.
"Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу і допомогу українським біженцям, пропорційно до ВВП, Польща зробила для України більше, ніж будь-яка інша країна", - каже глава МЗС Польщі.
Водночас Сікорський додав, що Польща також є прифронтовою країною, якій загрожує Росії, у зв'язку з чим "не все можливо".
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща проігнорувала передачу Україні літаків МіГ-29, навіть після того, як з НАТО було укладено домовленість.
Зеленський зазначив, що незважаючи на добросусідські відносини, Польща не допомогла вирішити Україні одну з критичних проблем - збивання російських ракет жодним із запропонованих шляхів.
Як повідомляв Главред, що польські чиновники неодноразово наголошували на нібито готовності відправити в Україну старі винищувачі.
Нагадаємо, раніше у Варшаві заявили, що Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні. Утім, лише тоді, коли західні винищили від союзників для власних потреб.
Дивіться відео - НАТОвські ракети на МіГ-29:
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