Полковник-експерт спрогнозував, як ЗСУ розвиватимуть свої успіхи на фронті / УНІАН

Звільнення Лиману разом з успіхами під Куп'янськом на Харківщині відкривають перед ЗСУ нові перспективи на Сході України. Про це в коментарі "24 каналу"розповів відомий військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"Оптимальний варіант - взяти "в кліщі". Те угруповання українських військ, яке звільниться після зачистки Лиману, відійде на північ у бік Сватового. А куп'янське угруповання легко може рухатися на південь у напрямку цього міста. Питання по Сватовому також може бути вирішене у форматі котла, як це сталося в Лимані", ‒ сказав він.

Як каже Світан, українська армія практично готова до зимового періоду.

"Переодягання ЗСУ в зимову форму буде здійснено за планом до кінця жовтня. Проблем із зимовим спорядженням у ЗСУ точно не буде", – підкреслив він.

Тим часом у окупантів взимку будуть великі проблеми, каже Світан. Справа в тому, що росіяни ще не почали в потрібному масштабі готуватися до зимової кампанії.

"Кремлю потрібно забезпечити зимовою формою і нових "мобіків", і ті частини, які зараз знаходяться на території України. Для цього росіянам доведеться діставати старі запаси", ‒ підсумував він.

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