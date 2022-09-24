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Військовий експерт спрогнозував, як вороги будуть використовувати нових мобілізованих

24 вересня 2022, 03:10

Військовий експерт Роман Світан розповів, чи вплине часткова мобілізація на ситуацію на фронті.

ВСУ, окупанти
Військовий експерт спрогнозував, як вороги використовуватимуть нових мобілізованих / скріншот, УНІАН

Часткова мобілізація, яку оголосив диктатор країни-агресорки, навряд чи якось суттєво вплине на хід бойових дій в Україні. Таку думку 24 канали висловив військовий експерт, полковник запасу і льотчик-інструктор Роман Світан. Російська влада заявила про те, що мобілізуватиме резервістів, які мають певні військові спеціальності.

"Однак у цих людей немає ніякої бойової підготовки. Вони не знають, що робити на лінії фронту", – сказав військовий експерт.

Світан припустив, що ці мобілізовані росіяни не зможуть використовувати навіть як "гарматне м'ясо". Тобто, за звичаєм російських офіцерів, їх не будуть відправляти на українські позиції ‒ для того, щоб вони вистежили наші вогневі точки.

"Їх будуть використовувати в якості "в'ючних тварин". Перша хвиля російських "мобіків" забезпечуватиме штурмові групи, які вже зараз воюють в Україні. Вони будуть носити міномети, міни, подавати снаряди",– підсумував Світан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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мобілізація новини України війна Росії та України
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