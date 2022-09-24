Воєнний стан: експерт спрогнозував, коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон

Експерт спрогнозував, коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон / колаж фото ДПСУ

В Україні триває воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії. Це автоматично означає, що лише деякі категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон. Портал ТСН розбирався, чи зміниться такий стан речей найближчим часом.

І, як припустив військовий експерт Петро Черник, говорити про тотальне відкриття кордонів для чоловіків можна буде нескоро. Одна з причин цього – оголошення часткової мобілізації в Росії. На думку експерта, відповідні обмеження мають логічні причини.

"Ми в стані війни. Захист своєї країни прописана в Конституції. Ворог виробляє величезну мобілізацію. Питання просте, логічне і зрозуміле - а де нам брати людей? Війна - мерзенне явище", - підкреслив він.

Також, за словами Чорниця, українським суспільством давно заволодів міф про те, що на війну повинні Вирушати в основному воїни-професіонали. На думку експерта, це твердження не відповідає дійсності. Оскільки йдеться про захист України, то війна - анітрохи вже не робота, а просте виконання обов'язку кожного громадянина, прописаного в Конституції.

Усі військовозобов'язані чоловіки зможуть залишати Україну, каже Черник, лише за однієї умови - коли закінчиться дія воєнного стану. Разом з ним припиниться загальна мобілізація і призов в армію.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але - виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

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