УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Воєнний стан: експерт спрогнозував, коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон

24 вересня 2022, 09:46

Як припустив військовий експерт Петро Черник, говорити про тотальне відкриття кордонів для чоловіків можна буде нескоро.

Прикордонник
Експерт спрогнозував, коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон / колаж фото ДПСУ

В Україні триває воєнний стан через повномасштабне вторгнення Росії. Це автоматично означає, що лише деякі категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон. Портал ТСН розбирався, чи зміниться такий стан речей найближчим часом.

І, як припустив військовий експерт Петро Черник, говорити про тотальне відкриття кордонів для чоловіків можна буде нескоро. Одна з причин цього – оголошення часткової мобілізації в Росії. На думку експерта, відповідні обмеження мають логічні причини.

"Ми в стані війни. Захист своєї країни прописана в Конституції. Ворог виробляє величезну мобілізацію. Питання просте, логічне і зрозуміле - а де нам брати людей? Війна - мерзенне явище", - підкреслив він.

Також, за словами Чорниця, українським суспільством давно заволодів міф про те, що на війну повинні Вирушати в основному воїни-професіонали. На думку експерта, це твердження не відповідає дійсності. Оскільки йдеться про захист України, то війна - анітрохи вже не робота, а просте виконання обов'язку кожного громадянина, прописаного в Конституції.

Усі військовозобов'язані чоловіки зможуть залишати Україну, каже Черник, лише за однієї умови - коли закінчиться дія воєнного стану. Разом з ним припиниться загальна мобілізація і призов в армію.

Нагадаємо, раніше Кабмін розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану – тепер такого право отримали моряки. Але - виключно після узгодження з територіальним центром комплектування. Відповідне рішення чиновники прийняли 27 серпня.

Раніше в Україні продовжили дію воєнного стану і терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України. Документи вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський. "За" проголосували 328 народних депутатів.

Варто відзначити, що протягом цього часу військовозобов'язаним чоловікам і чоловікам призовного віку не можна залишати територію країни.

Інші новини:

війна Росії та України Петро Чернік
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:22

Більше 75%" за": Білий дім вже отримав дані, які результати "референдумів" "намалює" РФ

09:46

Воєнний стан: експерт спрогнозував, коли чоловікам дозволять виїжджати за кордон

09:31

Ворог влаштував "мобілізацію" на Херсонщині та Запоріжчині: повістки отримують особи з паспортами РФВідео

09:01

Розверзнуться хляби небесні: Україну заллють потужні дощіВідео

08:33

У Росії намагаються виконати завдання Путіна, але не можуть створити навіть посередній резерв - ISWВідео

Реклама
08:30

Затишну та вегетаріанську Гаагу ще треба заслужитиПогляд

08:30

Як позбутися від тарганів: "забійні" способи, про які ви не здогадувалисяВідео

07:46

Армія України розтрощила штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і військову техніку військ Росії на півдніВідео

06:23

Син Медведєва рветься на фронтПогляд

05:00

Контрнаступ ЗСУ і поразка Путіна: експерт пояснив, навіщо Росії "референдуми"Відео

04:24

Люди роками їдять горіхи неправильно: як витягти з них максимальну користь

03:43

Як зробити маску для рук із соди за 2 хвилини: шкіра буде гладкою та шовковистою

03:20

Чому яєчню не можна смажити на соняшниковій олії: рецепт ідеальних хрустких смажених яєцьВідео

02:30

Бабиного літа не буде: синоптик приголомшив українців несподіваним прогнозомВідео

01:40

Путіну кінець, він втратить владу вже після наступного успіху ЗСУ на фронті – ПіонтковськийВідео

01:04

Жіночий гороскоп на тиждень 26 вересня - 2 жовтня 2022: Тільцям - інтриги, Левам - небезпечні знайомства, Рибам - важлива зустрічВідео

00:51

Прикмети на 24 вересня: які 5 речей не можна робити жінкам, щоб залучити достаток і грошіВідео

23 вересня, п'ятниця
23:48

Зеленський терміново звернувся до українців в окупаціїВідео

23:43

Театр Віктюка в Росії перетворився на військкомат

23:37

Дощ з монет і купюр: 7 чоловічих імен, які притягують гроші

Реклама
23:30

Ратаковскі без одягу разом з сином залізли у ванну

23:29

Росію видворять з Радбезу ООН: глава Європейської Ради поставив на місце країну-агресораВідео

23:15

Стала копією матері: дочка Заворотнюк змінила імідж

23:06

Ціни на бензин в Україні: що чекає українців після повернення акцизуВідео

22:53

У Росії помер відомий режисер Краснопольський

22:28

Україна вигнала посла Ірану через постачання дронів РосіїВідео

22:07

"На фронт йди": скандальний російський футболіст шокован, що в РФ немає охочих гинути за ПутінаВідео

22:03

"Спецтехніка" для "спецоперації": з'ясувалося, як в Росії проходить навчання мобілізованих

21:33

50 гривень за десяток: в Україні рекордно подорожчають яйця і молочкаВідео

21:03

У Маріуполі в школі прогримів вибух, постраждали діти - міськрада

20:52

Бідняков подарував вишиванку легендарному американському телеведучому і коміку

20:26

Заморозки атакують Україну: синоптики попередили про найхолодніший деньВідео

20:10

Прикмети на 25 вересня: 3 речі, який потрібно зробити для залучення великої удачі на весь рікВідео

20:05

Місця, приманки і хитрості: як зловити щуку восени

19:57

Україна щодня втрачає 50 захисників, втрати РФ у 5 разів більші - ЗеленськийВідео

19:55

Перед сном люди ставлять склянку з солоною водою під ліжко: навіщо так робити

19:53

У Зеленського озвучили головні завдання України у війні з Росією

19:30

"Не дав нам нічого, нуль": Зеленський жорстко розкритикував Китай та Ізраїль за бездіяльністьВідео

19:23

Старість, не радість: 3 найбільш нестерпних в похилому віці знаки зодіакуВідео

19:14

Легендарний Ален Делон на камеру прочитав "Заповіт" ШевченкаВідео

Реклама
19:09

Путін вже програв, але досі сподівається на диво і клянчить перемовиниПогляд

19:04

Гороскоп на завтра, 24 вересня 2022: Близнюкам - вороги, Терезам - важлива зустріч, Водоліям - спокусиВідео

18:52

"Дуже багато жінок і дітей": в Ізюмі закінчили ексгумацію І підняли 436 тіл з братської могилиВідео

18:45

"Безліч проблем": експерт пояснив причину розпаду Росії через війну в Україні

18:36

В РФ мобілізували пенсіонера з діабетом та ішемією мозкуВідео

18:33

"Іди воювати": дружина Пєскова оскандалилася заявою про мобілізацію і влаштувала пожежу в МережіВідео

18:14

Кадиров вперше пішов проти Путіна: Пономарьов назвав наслідки для диктатора

18:13

На захист Меган: розлючений принц Гаррі відмовився від вечері з королем Чарльзом і Вільямом

17:45

Фарба якого кольору найбільше псує волосся та як повернути пасмам живий вигляд

17:38

Рош ха-Шана 2022: дата, традиції та привітання в єврейський Новий рік

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти