Військовий експерт спрогнозував, яка доля чекає мобілізованих росіян в Україні/ скріншот, УНІАН

Росія планує перекинути для війни проти України 300 тисяч резервістів. Але навряд чи цей захід допоможе окупантам переломити хід боїв на свою користь. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.

"Ми розуміємо, що мобілізація взагалі не допоможе. Деякі підрозділи вони не будуть тримати на території Росії для підготовки. Місяць або два недостатньо, щоб підготувати військового, не те, що професійного. Вони будуть використовувати ті терміни, які проголосив Геннадій Зюганов — два тижні. Тобто ми їх можемо побачити в кінці жовтня - початку листопада. Якісної складової ці підрозділи не будуть, виключно кількістю. Це фактично буде фарш. Але найцікавіше інше - сьогодні на території України присутня велика кількість саме російських окупаційних підрозділів, що вимагають з літа ротації. Не вистачає підрозділів і ресурсів для ротації", – сказав він.

До слова, диктатор Путін практично і не приховував ‒ у своєму зверненні до росіян ‒ того, що рішення про мобілізацію продиктоване необхідністю зміцнити лінію бойового зіткнення між російськими та українськими військами (протяжністю понад тисячу кілометрів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як передбачуваний Керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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