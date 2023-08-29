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У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка: деталі

Альона Вороніна
29 серпня 2023, 20:59 оновлено 29 серпня, 21:11
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Патрульні зупинили авто для перевірки. Між ними і водієм зав’язався конфлікт. Чоловік накинувся на патрульних, після чого один із них застосував зброю.
Стрельба в Днепре
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який накинувся на правоохоронців/ колаж: Главред, фото: Telegram-канал "Дніпро оперативний"

У Дніпрі патрульні поліцейські застрелили чоловіка, який накинувся на них під час перевірки авто. Водій автомобіля загинув на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний". Також цю інформацію уже підтвердили у Патрульній поліції Дніпропетровської області.

У місцевих пабліках зазначається, що патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між водієм та правоохоронцями виник конфлікт, в результаті якого водій авто накинувся на патрульних і почав їх бити. Один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю.

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Чоловік від отриманих поранень загинув на місці. Медики, які приїхали на місце події, уже не змогли його врятувати.

Очевидці події розповідають, що водій був п’яний, і в цей час у його авто перебували діти.

"У машині були діти. Чоловік був п'яний, побив патрульних: один із них, уже лежачи, вистрілив у нього. Поліцейських доправили до лікарні", – зазначив очевидець, коментар якого опублікував Telegram-канал "Дніпро оперативний".

Пізніше в Національній поліції підтвердили, що у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка.

"Подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи. На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події. Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків", – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що у Сумах розстріляли машину, в якій було 3 людини. Чоловік з вікна розстріляв машину, в якій був водій і двоє пасажирів. Куля потрапила в дах прямо над місцем водія і "пройшла" через всю машину.

Також раніше повідомлялося, що у Києві знайшли полковника СБУ застреленим у кабінеті. Йдеться про полковника Служби безпеки України Дмитра Бакаєва, який працював заступником начальника управління спецзв’язку.

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