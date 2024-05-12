Поле бою на Харківщині розширюється: в ОВА - про ситуацію в області

Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, збільшилася, підтвердив очільник ОВА Синєгубов.

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Росія наступає на Харківщину / Колаж Главреда. Фото: 43 окрема механізована бригада, Стерненко, DeepState

Збільшилась кількість населених пунктів на Харківщині, які прострілюються силами ворога. Триває негайна евакуація місцевого населення, розповів в ефірі телемарафону очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася", - вказав Синєгубов.

За його словами, Вовчанськ, Липці та усі населені пункти північного прикордоння перебувають під цілодобовим вогнем російських окупантів. Ситуація складна.

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"Кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, збільшилася. Сили оборони України продовжують оборонну операцію", - доповів очільник області.

За даними ОВА, у Вовчанську досі залишається до 500 людей.

Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині

Рано-вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення.

Напередодні на тій ділянці фронту фіксувалось угрупування ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

За даними DeepState, станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Практично всі вони були у "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною

Російські окупанти своїм наступом у Харківській області переслідують три цілі, вважають аналітики Інституту вивчення війни: відтягнути українські сили з інших напрямків; просунутися до Харкова на таку відстань, яка дала б змогу бити з артилерії; створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода й обмежити контрнаступальні операції захисників України у цьому регіоні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що ситуація на фронті "складна". ЗСУ ведуть "жорстку оборону" - для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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