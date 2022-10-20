Були справжніми професіоналами: російські ракети вбили двох енергетиків у Києві

Російські ракети вбили двох енергетиків у Києві / facebook.com/kyivteploenergo

В результаті російської атаки 18 жовтня у Києві загинули два енергетики КП "Київтеплоенерго" - Микола Сахно та Олексій Черніков.

Як повідомили на сторінці підприємства Facebook, Олексій Черніков (1970 р.н.) прийшов в енергетичну галузь чотири роки тому, а Микола Сахно (1958 р. н.) віддав цій сфері 35 років свого життя.

"Надійні, відповідальні, віддані своїй справі. Справжні професіонали високої якості. Глибокі співчуття родинам Олексія Олександровича та Миколи Васильовича. Вічна пам'ять колегам", - зазначили в КП.

Удари по Україні іранськими дронами-камікадзе

Близько сьомої ранку 17 Жовтня у Києві прогриміли вибухи. Російські окупанти атакували українську столицю дронами-камікадзе. Кілька "прильотів" дронів з вибухами були зафіксовані в Шевченківському районі міста. Один з дронів зруйнував житловий будинок. З-під руїн дістали тіла чотирьох людей. Більше 16 сімей залишилися без квартир.

Увечері 17 Жовтня жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони. Пізніше повідомлялося про проліт дронів під Києвом і вибухах.

Вранці 18 жовтня також були "прильоти" по Києву. Вибухи прогриміли на Лівому березі. Повідомлялося, що 3 ракети вдарили в об'єкт енергозабезпечення.

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