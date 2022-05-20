Поки Путін ламає зуби в Україні, НАТО розширюватиметься: посол назвав терміни вступу України

Посол назвав терміни вступу України в НАТО/ Посольство України в Німеччині, УНІАН

Україна може приєднатися до НАТО "швидше, ніж думають деякі люди". Проте це може відбутися не у розпал війни, а швидше за все одразу після неї.

Про це сказав посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю RND. Він зазначив, що Альянс буде розширюватися у той час, поки Росія зазнає поразок у війні проти України.

"Путін ламає зуби на сході України і не досягає належного прогресу. І ця війна також показує, що НАТО є і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Тому логічно, що цей процес розширення продовжується і що Україна також приєднається до Альянсу", – зазначив посол.

Він назвав терміни, коли Україна може стати членом Альянсу.

"Я думаю, що це може відбутися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, але, можливо, одразу після", – сказав Мельник.

Раніше посол Мельник заявляв, що якщо Україна буде в НАТО, Путін не ризикне завдати по ній ядерного удару.

Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна РФ проти України може затягнутися на довше, ніж раніше прогнозувалося. Він переконаний в тому, що Росія не змогла досягти своєї стратегічної мети в Україні, але все ще не відмовляється від неї.

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