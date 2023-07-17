"Схожий на гідроцикл з вибухівкою": несподівана версія удару по Кримському мосту

У районі вибуху біля 145 опори Кримського моста нібито знайдені уламки водних мотоциклів.

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На Кримському мосту прогримів потужний вибух / Колаж: Главред, Фото: Twitter / Krymsky_bridge, скріншот

З'явилися нові подробиці вибуху на Кримському мосту у ніч на понеділок, 17 липня, в результаті якого обрушився один з його прольотів.

Кримський міст могли атакувати модернізовані водні дрони. Це є основною версією, йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

При цьому наголошується, що в районі вибуху біля 145 опори нібито знайдені уламки водних мотоциклів. "Зовні він схожий на гідроцикл, всередині вибухівка", — йдеться в повідомленні.

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Підкреслюється, що такі плавзасоби йдуть до мети практично під водою, виглядаючи на поверхню лише на кілька сантиметрів.

Крім того, за даними російських пабліків, що в момент атаки в небі над Чорним морем нібито "літав розвідувально-ударний безпілотник ВПС США MQ-9 Reaper".

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужний вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще одна - постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

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