Викрадення дітей та ракетні обстріли: Міжнародний суд відкриє справи проти РФ

Суд планує видати ордери на арешт осіб, підозрюваних у воєнних злочинах.

Міжнародний кримінальний суд відкриє справи проти РФ / Колаж фото сайт Кремля, Вікіпедія

Росія відповідатиме за викрадення українських дітей та удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Дві справи про військові злочини окупантів планує відкрити Міжнародний кримінальний суд. Про це повідомляє The New York Times.

Повідомляється, що в суді планують домогтися видачі ордерів на арешт підозрюваних. Ці справи можна вважати першими міжнародними звинуваченнями, які були висунуті РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Поки невідомо, кому саме будуть пред'являти звинувачення.

Деякі зовнішні дипломати та експерти вважають, що звинувачення може бути висунуто навіть російському диктатору Володимиру Путіну. Суд не визнає імунітет глави держави, якщо справи стосуються військових злочинів, геноциду чи злочинів проти людяності. Однак дуже низькою залишається ймовірність судового процесу, так як МКС не розглядає справи заочно, а РФ швидше за все відмовиться брати участь.

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Варто зазначити, що сторонами в суді є понад 40 країн. Саме вони звернулися з проханням про втручання. Україна не є членом МКС, але надала суду юрисдикцію на своїй території.

Справа про викрадення дітей

За даними видання, російські окупанти вивозили з України дітей в рамках програми, яку спонсорував Кремль. Дітей розміщували в будинках або відправляли в літні табори для перевиховання. Деякі викрадені були вихованцями українських дитячих будинків або інтернатів. У РФ дітям видавали російське громадянство.

За даними Єльського університету та програми "Обсерваторія конфліктів" Держдепу США, з України вивезли щонайменше 6 тисяч дітей. Всі вони утримувалися в 43 таборах на території РФ. Однак в Україні заявили, що станом на початок березня 2023 року таких дітей могло бути понад 16 тисяч.

Справа про атаки на цивільну інфраструктуру

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти намагалися знищити цивільну інфраструктуру, включаючи об'єкти водо-, газо- та електропостачання. Однак у Кремлі ці об'єкти називали "військовими цілями".

Повідомляється, що в уряді США є докази, які вказують на те, що Кремль навмисно давав накази знищувати важливі об'єкти цивільної інфраструктури України. Однак президент США Джо Байден поки не дав дозвіл на їх публікацію.

Трибунал над Путіним за напад на Україну

Європейський парламент 19 січня проголосував за резолюцію із закликом негайно створити трибунал з розслідування злочинів країни-агресора Росії та її пособника Білорусі проти України. Євродепутати закликали почати розслідування не тільки проти глави Кремля Володимира Путіна, але і голови Білорусі Олександра Лукашенка.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду сказав, що створення трибуналу над Путіним і Лукашенком залежить від політичної волі керівників країн Європи. На думку дипломата, в разі запуску трибуналу двом диктаторам доведеться далеко бігти або зникнути.

Заступник Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновник, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

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