Перший крок до трибуналу над Путіним: Україна і союзники в ЄС підписали документ про покарання Росії

На авторів розв'язаної Росією війни проти України, включаючи директора країни-агресора Володимира Путіна, чекають вироки, сказав Михайло Подоляк.

Путін особисто отримає вирок за війну проти України - Подоляк / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україна спільно з Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Румунією і Словенією підписали угоду про створення спеціального центру, завданням якого стане збір доказів і розслідування злочинів агресора Росії проти української держави. Йдеться про перший крок до трибуналу, за підсумками якого отримають вироки автори війни, включаючи Володимира Путіна. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Україна і низка країн-союзників Києва в Європейському Союзі підписали ініціативну угоду, якою передбачено створення спеціального центру. Мета - розслідування і збір доказів злочинів Росії на території України під час повномасштабного військового вторгнення.

За словами чиновника, це перший крок до трибуналу, за підсумками якого свої вироки отримають автори війни і особисто глава Кремля Володимир Путін.

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"Перший крок до трибуналу. Україна, країни Балтії, Польща, Румунія та Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру зі злочину агресії Росії. Це формалізація обов'язкової кримінальної процедури. Далі країни приєднаються до Спецтрибуналу. Автори війни, включаючи Путіна, отримають вироки", - підкреслив Михайло Подоляк.

Трибунал над Путіним за напад на Україну

Європейський парламент 19 січня проголосував за резолюцію із закликом негайно створити трибунал щодо розслідування злочинів країни-агресора Росії та її пособника Білорусі проти України.

Євродепутати закликали почати розслідування не тільки проти глави Кремля Володимира Путіна, але й голови Білорусі Олександра Лукашенка.

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в інтерв'ю Главреду сказав, що створення трибуналу над Путіним і Лукашенком залежить від політичної волі керівників країн Європи.

На думку дипломата, в разі запуску трибуналу двом диктаторам доведеться далеко бігти або зникнути.

Заступниця Державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд припустила, що трибунал над Росією може запрацювати вже влітку. Як заявила чиновниця, країни Великої сімки працюють над цим питанням і вивчають механізми запуску ініціативи.

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Війна Росії проти України: