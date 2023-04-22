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Поженуть ворога по всій території півдня аж до Криму: Маломуж озвучив найкращий сценарій наступу ЗСУ

Сергій Кущ
22 квітня 2023, 08:36 оновлено 22 квітня, 08:36
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Найбільш ефективна фаза дійсно повинна бути з першої доби і тягнутися буквально два-три тижні, зазначив генерал.
Микола Маломуж, ВСУ
Маломуж озвучив найкращий сценарій наступу ЗСУ / 59 ОМПБр, скріншот YouTube

У заяву старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень з кіберпотужності і майбутніх конфліктів Стефан Гаді про те, що перша доба після початку контрнаступ будуть вирішальними є частка правди, заявив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, у війні є різні сценарії - є теоретичний виклад, а є реалії.

"Грамотно підготовлена наступальна операція з урахуванням всіх факторів, включаючи розвіддані, оцінку сил противника і підготовку несподіваних комплексних наступальних операцій, наприклад на сході або півдні, може забезпечити протягом двох-трьох тижнів стратегічні проривні наступи, які поженуть ворога по всій території півдня аж до Криму",- пояснив генерал.

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Також Маломуж підкреслив, що це за умови, якщо ЗСУ будуть мати оперативний простір і будуть задіяні такі можливості і ресурси, які будуть громити ворога на всіх напрямках – на фронтах, тилах, флангах і підходах.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – Український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів і військовослужбовців, пише Вікіпедія.

"Це найбільш ефективний сценарій, який дозволяє діяти швидко. Тут нема чого тягнути: якщо це буде вгризання в оборону, це означатиме затяжну війну. Ефективності та оперативності наступу не буде, тому що тоді ворог оговтається, підтягне резерви, кошти, буде перекидати їх з інших ділянок фронту і з тилу РФ, і це буде стопорити весь наступ", - зазначив він.

За словами генерала, найбільш ефективна фаза дійсно повинна бути з першої доби і тягнутися буквально два-три тижні.

"Це той період, коли можна забезпечити великий стратегічний наступ зі звільнення величезних територій, таких як, наприклад, більшої частини півдня і Запорізької області або Луганської та частково Донецької областей. Тобто це те, що дасть можливість чітко демонструвати наші реальні успіхи. І без глобальної підготовки і комплексних дій цього не вийде. Зрозуміло, що конкретики тут бути не може, але такий підхід на сьогодні дуже актуальний", - підсумував Маломуж.

Контрнаступ ВСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ. Все вирішиться в останній момент. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв проведення операції.

Журналісти Bloomberg опублікували статтю, в якій йдеться про те, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ вже в травні. Ймовірно, ЗСУ будуть атакувати відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб встановити контроль над так званим "сухопутним коридором" агресора Росії в окупований Крим.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупант Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, росіяни перекинули сили ВДВ в Бахмут не для оточення міста, а з метою стримування можливої контратаки української армії.

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війна в Україні Микола Маломуж
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