"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

Російський диктатор не буде нікого карати за провал його наказу захопити Донбас, вважає Валерій Клочок.

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Володимир Путін, українські військові / сайт Кремля, 59 ОМБПБр імені Якова Гандзюка

Зимово-весняний наступ росіян на Сході України провалився, бо на адмінкордони ні Донеччини, ні Луганщини до 31 березня ніхто не вийшов.

В інтерв'ю ТСН керівник Центру громадської аналітики "Башня" Валерій Клочок зазначив, що за останній рік не бачив будь-яких фактів покарань в оточенні Путіна за провал наказів.

"Ну хтось помер випадково, можливо, десь хтось загинув з генералів. Але вище військово-політичне керівництво залишилося одне і те ж. Днями була інформація про те, що Патрушев і Герасимов хотіли саботувати наступ минулого року. Але ні Герасимов, ні Патрушев не займали такої позиції, про це, до речі, говорив Буданов також. Тому покарання ніякого немає", - говорить експерт.

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За словами Клочка, призначення Суровікіна на посаду керівника так званої "СВО", не змінило ситуацію на користь РФ. Але змінюючи вище військово-політичне керівництво на певних ділянках фронту, Путін мотивує нового керівника робити більш радикальні та ефективні дії.

Як повідомляв Главред, з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну російські окупанти в три рази зменшили кількість використовуваних снарядів. Як заявив військовий експерт Петро Черник, більшу частину власних снарядів росіяни або вже вистрілювали, або ЗСУ підірвали їх склади з боєприпасами.

У січні військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявляв, що запаси боєприпасів в арсеналах російських окупантів практично вичерпані. З цього логічно випливає, що вже в найближчі місяці вороги відчують снарядний голод.

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