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Подумав, що батьки сплять: 14-річний хлопчик знайшов мертвими всю свою сім'ю на Вінничині

19 листопада 2021, 22:23

Хлопчик спочатку не зрозумів, що сталося насправді.

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На Вінничині загинули двоє дорослих і четверо дітей / скріншот

У селі Мар'янівка Вінницької області загинули двоє батьків та їх четверо дітей. Виявив загиблу сім'ю старший 14-річний син.

Хлопчик в цей день ночував у бабусі і перед школою вирішив зайти додому. Там він і побачив мертвих рідних.

Хлопчик залишився в живих завдяки випадковості

Як розповіла староста села Наталія Остапчук, підліток залишився живий завдяки тому, що в нещасливу ніч залишився ночувати у бабусі, яка живе неподалік, пише "Обозреватель".

"І вранці по дорозі в школу забіг додому за сумкою. Коли зайшов у будинок, то побачив жахливу картину-всі були мертві. Для хлопчика це великий стрес. Він залишився один, тепер його виховуватиме бабуся. Немає ні батьків, ні брата, ні сестер", - каже староста.

Бабусі сказав, що всі сплять

За словами місцевої мешканки, хлопчик спочатку не зрозумів, що сталося насправді.

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"Він повернувся до бабусі та сказав, що батьки сплять. Бабуся здивувалася, час вже такий, що потрібно господарством займатися, а вони сплять. Тоді Ігор сказав, що там все чорне. Бабуся кинулася до них у будинок, а там вже все", - каже жінка.

До трагедії призвело замикання проводки

Про загиблу сім'ю в селі відгукуються добре. Батьки займалися господарством, у них був город, корови, тримали коней, свиней і птицю.

читайте такожМоторошна трагедія в Дніпрі: в результаті пожежі в будинку престарілих загинули п'ятеро людейЗа словами односельців, у будинку сталося замикання проводки - згорів холодильник. Самої пожежі не було, але проводка в подовжувачі тліла і виділяла чадний газ. Почалося задимлення, через що всі стіни вкрилися кіптявою.

Ця версія є основною і слідчих - за фактом події порушеного кримінального провадження за п.1, 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Раніше ми повідомляли, що в середу, 17 листопада, в результаті пожежі в селі Медисівка Хмельницької області загинули четверо дітей віком від 1 до 6 років. Як розповіли в місцевій ОДА, області, сім'я, в якій сталася трагедія, не перебувала в складних життєвих обставинах, мати доглядала за дітьми, а батько заробляв тимчасовими роботами.

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Автор: Сергій Кущ
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новини Вінниці пожежа
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