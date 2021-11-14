Смертельна пожежа сталась у багатоповерхівці в Дніпрі: двоє людей загинули

У Дніпрі пожежа забрала життя 2 людей / ДСНС

Рано вранці, в неділю, 14 листопада, в п'ятиповерхівці на вулиці Абхазькій в Дніпрі сталася пожежа. Після ліквідації вогню рятувальники знайшли тіла 44-річного чоловіка та жінки, особа якої встановлюється.

За словами мешканців будинку, перед пожежею прогримів вибух, а вже опісля з вікна квартири на другому поверсі повалив чорний дим. Після цього вони викликали пожежників. Менш ніж за годину вогонь вдалося приборкати, передає "Інформатор".

В результаті загинули дві людини, чоловік і жінка, а загальна площа пожежі склала 30м2: вогонь знищив речі і меблі всередині кімнати, а також пошкодив внутрішнє оздоблення стін. На місці працювали 11 осіб особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Причини виникнення пожежі поки не встановлені.

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У Києві горіла Києво-Печерська лавра

Пожежа на території осередку Української православної церкви Московського патріархату сталася вдень 4 листопада. Займання сталося на другому поверсі майстерні з розпису ікон, кілька людей постраждали.

Пізніше в мережі з'явилися кадри нападу на журналістів різних видань, які знімали пожежу. Монахи та невідомі чоловіки забирали у них техніку та виганяли. При цьому настоятель лаври владика Павло заохочував таку поведінку, а поліція бездіяла.

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