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Пожежа забрала життя одразу 4-х дітей: деталі та фото з місця страшної трагедії на Хмельниччині

19 листопада 2021, 09:39

Багатодітні батьки в один момент втратили усіх своїх чотирьох дітей.

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Загибель дітей у пожежі на Хмельниччині / ДСНС області

У середу, 17 листопада, внаслідок пожежі в селі Медисівка на Хмельниччині загинули четверо дітей віком від 1 до 6 років. Як розповіли в місцевій ОДА, області, сім'я, в якій сталася трагедія, не перебувала в складних життєвих обставинах, мати доглядала за дітьми, а батько заробляв тимчасовими роботами.

"Ця сім'я переїхала сюди більш як двоє років тому. Четверо діточок один за іншим. Дітей водили в садок. Вели невелике господарство: мали дві корови, двоє поросят, якби потихеньку справлялися", – розповідає староста села Людмили Бишук, пише ТСН.

За її словами, батько дітей раніше працював на текстильній фабриці в сусідньому селі, а зараз підробляє на вирубці лісу. Того нещасливого вечора повернувся з роботи напідпитку.

"Постійно є і була якась копійка, діти були одягнені. І мати батька дітей їм допомагала, старалися всі підтримувати. Минулого року попередній староста виділив їм машину дров. Хоч у селі – безробіття, але вони старалися. Не було аж таких причин, щоб ставити їх на облік, як сім'ю зі складними життєвими обставинами", – сказала староста села.

День трагедії

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Будинок сім'ї після пожежі / ДСНС області

Як уточнили в ДСНС області, в день трагедії мати залишилася вдома з дітьми, а батько пішов у ліс. Після обіду чоловік випив з товаришами алкоголю і повернувся додому близько 17:00.

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"Вони повечеряли, лягли на ліжко в одній із кімнат, дивлячись телевізор. Їх четверо дітей перебували в іншій кімнаті, де спали у своїх ліжечках. Ця кімната опалювалась за допомогою грубки",– розповів начальник поліції Хмельницької області Руслан Герасимчук.

У поліції розповідають, що подружжя заснуло під звуки телевізора, але з часом глава сімейства прокинувся від запаху диму і розбудив дружину, зрозумівши, що в кімнаті, де знаходяться діти, спалахнула пожежа.

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ДСНС області

"Після цього вони побігли в кімнату, де було багато диму. Чоловік виніс дітей у двір. Вони почали надавати першу медичну допомогу дітям і зателефонували медикам швидкої, але діти вже не подавали ознак життя. Врятувати їх не вдалося", – розповів начальник поліції.

Правоохоронці допитали батька і перевірили на алкогольне сп'яніння – в його крові виявили 0,89 проміле (0,36 мг/л).

Батьків звинуватили в легковажності

Поліція відкрила кримінальне провадження, в тому числі за фактом невиконання батьками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною.

"Діти ж перебували в невеликій кімнаті, окремій від тієї, де проживали чоловік з жінкою, і в цій кімнаті була відкрита грубка, від якої йшло тепло і відповідно надалі почалося займання кімнати", – пояснив голова Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник.

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ДСНС області

У ДСНС області розповіли, що сім'я живе в дерев'яному одноповерховому будинку. Пожежа зайнялася в маленькій кімнаті розміром 2×3 м. Там стояли дві дитячі ліжка, стіл, шафа, телевізор і піч, від якої і сталося загоряння. Остаточну причину пожежі фахівці обіцяють встановити вже до кінця доби.

Наразі в рамках кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії, призначено вже низку судових експертиз. І за результатами проведеного розслідування буде прийнято в ньому рішення.

читайте такожМоторошна трагедія в Дніпрі: в результаті пожежі в будинку престарілих загинули п'ятеро людей

Як раніше писав Главред, у вівторок, 16 листопада, в Дніпрі в приватному будинку для престарілих в результаті загоряння проводів сталася пожежа, загинули 5 проживали там жінок.

На другому поверсі приватного центру по догляду за особами поважного віку в Центральному районі Дніпра знайшли 5 мертвих жінок у віці від 75 до 89 років.

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