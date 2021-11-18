У Хмельницькій області в пожежі живцем згоріли четверо дітей

Пожежу вдалося загасити місцевим жителям до приїзду співробітників ДСНС. Причини загоряння поки що не повідомляються.
У селі Медисівка Хмельницької області спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. В результаті загинули чотири дитини 2015-2021 років народження.
Загоряння сталося о 20:33 у середу, 17 листопада, передає пресслужба ДСНС.
Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося загасити місцевим жителям до приїзду співробітників ДСНС.
Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі в п'ять квадратних метрів. Від ДСНС залучалися 5 осіб та 1 одиниця техніки.
Про причини загоряння поки не повідомляється.
Як повідомляв Главред, на Львівщині загинув маленький хлопчик Сергій. Йому був всього лише рік. Він живцем згорів у саморобній наметі.
Трагедія сталася в родині ромів, яка жила біля сміттєзвалища. Житло було споруджено з дощок і поліетилену.
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