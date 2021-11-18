У залі Верховної Ради сталася пожежа

Верховна Рада / УНІАН

На позачерговому засіданні Верховної Ради сталася пожежа. Як виявилося, задимився пульт для голосування депутата.

Про це повідомили нардеп Олександр Качура і Ярослав Железняк.

За словами Качури, задимився і почав плавитися пульт голосування у нардепа Артема Нагаєвського.

Його колега Єгор Чернєв оперативно загасив його вогнегасником.

"Такого турборежиму знову не витримала система Рада. Пульт депутата Артема Нагаєвського задимився і почав плавитися. Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння. Чергове підтвердження того, що пора міняти систему на нову або переходити на голосування руками", – написав нардеп Качура.

Реклама

Як раніше писали, народний депутат Гео Лерос з трибуни парламенту звернувся до президента Володимира Зеленського і назвав його "головним зрадником в Україні". Також Лерос показав на адресу Зеленського нецензурний жест.

Інцидент стався в стінах Верховної Ради 4 листопада. Гео Лерос вийшов на трибуну і почав з того, що не боїться президента Зеленського.

Читайте також: