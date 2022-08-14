УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Подробиці обстрілу Енергодара: окупанти вбили працівника Запорізької АЕС і його собаку

14 серпня 2022, 18:55

Ще двоє жителів міста були поранені, їх госпіталізували.

Запорізька АЕС, російські окупанти
В Енергодарі загинув співробітник Запорізької АЕС / Колаж Фото УНІАН

Російські окупанти обстріляли житловий район в Енергодарі Запорізької області. В результаті цього загинув працівник Запорізької атомної електростанції - майстер цеху. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.

В результаті обстрілу також була смертельно поранена собака загиблого. Чоловік і його улюбленець якраз вийшли на прогулянку, коли окупанти почали обстріл міста.

"Сьогодні російські військові знову обстріляли Енергодар, є загиблий і поранені. 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 здійснили щонайменше 6 пострілів по м. Енергодар. В результаті обстрілу в першому мікрорайоні міста загинув чоловік. Тварина також не вціліла", — йдеться в його повідомленні.

В результаті обстрілу постраждали ще два місцевих жителя. Поранених госпіталізували в спеціалізовану медико-санітарну частину Енергодара.

За даними Енергоатома, загиблим виявився майстер цеху Максим Марко.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Інші новини:

війна в Україні Запорізька область російське вторгнення Енергодар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:12

В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізацію

19:04

Гороскоп на завтра, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВідео

18:55

Подробиці обстрілу Енергодара: окупанти вбили працівника Запорізької АЕС і його собакуВідео

18:32

За 3 дні облетів Україну та дав понад 10 тисяч автографів: рекорди Дмитра Комарова і Світу навиворіт

18:27

Анна Трінчер показала фото з дня народження в спокусливому купальнику

Реклама
18:17

Шоу із затриманням Гіркіна: кому і чим у Росії вигідна ця виставаПогляд

18:11

"Залишилися одні ноги": у Росії батьки відмовилися від сина-окупанта, щоб отримати компенсаціюВідео

18:07

В окупованому Бердянську прогремів потужний вибух: над портом піднявся стовп диму

17:38

Воєнний стан в Україні продовжать: комітет Ради прийняв рішенняВідео

17:30

Переміщують ешелони техніки і ракети: у Білорусі помітили серйозну військову активністьВідео

17:19

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

17:17

Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тижденьВідео

17:04

Як почистити і випрати пір’яну подушку в домашніх умовах: 10 головних правил

17:03

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

16:57

"Це не по-чоловічому": Україна жорстко відреагувала на заяви Білорусі про "непричетність" до війниВідео

16:50

Що буде з цінами на бензин і солярку після повернення Радою акцизу: коментар експертаВідео

16:41

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

16:35

Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнуванняВідео

16:16

Дзідзьо і Пономарьов "змусили" Огневич послати "російський корабель "у водну "еротичну подорож"Відео

16:04

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Реклама
15:59

"Остаточно непроїзний": стали відомі деталі нового удару по Антонівському мостуВідео

15:52

Арабський "Шейх" знищує окупантів на фронті та тренує воїнів перед боєм

15:40

"Я так просто не здамся": Галкін починає "війну" з росіянамиВідео

15:36

Буде "ліжко": Таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і ДорофєєваВідео

15:33

Олімпійський чемпіон зашкварився несподіваною заявою про "хороших росіян"

15:19

Репетиція звільнення Херсона: Піонтковський сказав, чому Путін "проковтнув" вибухи у КримуВідео

15:12

Польща припинить видачу віз росіянам - МЗС країни

14:59

Померла зірка серіалу Беверлі-Хіллз

14:55

Прикмети на 15 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу і гроші залучитиВідео

14:44

"Офіцерів ховають": командира захисників Маріуполя Прокопенка вивезли до РФВідео

14:38

Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою" з Росії

14:38

Били та бажали смерті: у Швейцарії росіяни та білорус напали на українцівВідео

14:36

Місячний посівний календар на вересень 2022: кращі дні для садівника і городника

14:21

Росія може почати ядерну війну, якщо буде загнана до глухого кута - Павло КлімкінВідео

14:18

Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецептВідео

13:58

Виглядатиме як нова: ефективний спосіб відбілити постільну білизну вдома

13:57

"Приниження для росіян": Єрмак розкрив формулу перемоги над "русскім міром"Відео

13:22

Знищено два Алігатори: ЗСУ збили ударні вертольоти РФ Ка-52Відео

13:01

Хочуть відправити під міжнародний трибунал: пілоти РФ збирають компромат на командування - розвідкаВідео

12:42

"Крок до бунту у РФ": у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіянВідео

Реклама
12:08

Кремль поширює фейки про "марність допомоги США": в РНБО відповіли і пояснили плани РФВідео

12:04

"Не побачила добра": переможниця "Битви екстрасенсів" приголомшила кривавим прогнозом щодо війниВідео

12:02

Незвичайне і найсмачніше печиво за 15 хвилин: простий рецепт, який вийде у всіхВідео

12:00

Що не можна їсти людині: топ-5 продуктів, які шкодять організму

11:58

Обмін територій на вступ до НАТО: у Зеленського жорстко відповіли КіссінджеруВідео

11:37

"Відмовників - вал": окупанти скаржаться на "шваль" у лавах російської армії — ГУРВідео

11:36

Жодного обміну територій - армію РФ просто винесуть вперед ногамиПогляд

11:31

На Запорізькій АЕС є загроза розпилення радіації: один енергоблок відключений - ЕнергоатомВідео

11:23

Не варто чекати послаблення боїв: астролог розповіла, що буде в Україні восениВідео

11:17

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 серпня: Дівам - проблеми, Скорпіонам - успіх, Рибам - грошіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти