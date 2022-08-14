Подробиці обстрілу Енергодара: окупанти вбили працівника Запорізької АЕС і його собаку

В Енергодарі загинув співробітник Запорізької АЕС / Колаж Фото УНІАН

Російські окупанти обстріляли житловий район в Енергодарі Запорізької області. В результаті цього загинув працівник Запорізької атомної електростанції - майстер цеху. Про це заявив мер Енергодара Дмитро Орлов.

В результаті обстрілу також була смертельно поранена собака загиблого. Чоловік і його улюбленець якраз вийшли на прогулянку, коли окупанти почали обстріл міста.

"Сьогодні російські військові знову обстріляли Енергодар, є загиблий і поранені. 14 серпня 2022 року російські окупанти з 15:00 до 15:30 здійснили щонайменше 6 пострілів по м. Енергодар. В результаті обстрілу в першому мікрорайоні міста загинув чоловік. Тварина також не вціліла", — йдеться в його повідомленні.

В результаті обстрілу постраждали ще два місцевих жителя. Поранених госпіталізували в спеціалізовану медико-санітарну частину Енергодара.

За даними Енергоатома, загиблим виявився майстер цеху Максим Марко.

Окупанти на Запорізькій АЕС тероризують весь світ

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляти Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього є ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

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