Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнування

РФ вдарила по Енергодару / pixabay.com

У неділю, 14 серпня, в результаті обстрілу Енергодара Запорізької області російськими окупантами є постраждалі серед цивільного населення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"В результаті обстрілу Енергодара, який був здійснений сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ Волна), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - підкреслив він.

Зазначимо, що в Мережі опублікували відео з Енергодара після обстрілу російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти, довелося відключити один енергоблок через пошкодження в результаті обстрілу. На станції є серйозна загроза витоку водню і радіації.

На ЗАЕС дії окупантів можуть призвести до порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. В результаті обстрілу були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, насосна станція господарсько-побутових стоків і об'єднаний допоміжний корпус.

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