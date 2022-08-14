УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнування

14 серпня 2022, 16:35

У першому мікрорайоні Енергодару є постраждалі серед цивільного населення, повідомив Дмитро Орлов.

дим
РФ вдарила по Енергодару / pixabay.com

У неділю, 14 серпня, в результаті обстрілу Енергодара Запорізької області російськими окупантами є постраждалі серед цивільного населення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"В результаті обстрілу Енергодара, який був здійснений сьогодні з передмістя - району яхт-клубу (СОТ Волна), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення", - підкреслив він.

Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнування

Зазначимо, що в Мережі опублікували відео з Енергодара після обстрілу російськими окупантами.

Раніше повідомлялося, що на Запорізькій атомній електростанції, яку захопили російські окупанти, довелося відключити один енергоблок через пошкодження в результаті обстрілу. На станції є серйозна загроза витоку водню і радіації.

На ЗАЕС дії окупантів можуть призвести до порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. В результаті обстрілу були серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, насосна станція господарсько-побутових стоків і об'єднаний допоміжний корпус.

Читайте ще:

Запорізька область Енергодар війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:30

Переміщують ешелони техніки і ракети: у Білорусі помітили серйозну військову активність

17:19

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

17:17

Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тижденьВідео

17:04

Як почистити і випрати пір’яну подушку в домашніх умовах: 10 головних правил

17:03

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

Реклама
16:57

"Це не по-чоловічому": Україна жорстко відреагувала на заяви Білорусі про "непричетність" до війниВідео

16:50

Що буде з цінами на бензин і солярку після повернення Радою акцизу: коментар експертаВідео

16:41

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

16:35

Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнуванняВідео

16:16

Дзідзьо і Пономарьов "змусили" Огневич послати "російський корабель "у водну "еротичну подорож"Відео

16:04

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

15:59

"Остаточно непроїзний": стали відомі деталі нового удару по Антонівському мостуВідео

15:52

Арабський "Шейх" знищує окупантів на фронті та тренує воїнів перед боєм

15:40

"Я так просто не здамся": Галкін починає "війну" з росіянамиВідео

15:36

Буде "ліжко": Таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і ДорофєєваВідео

15:33

Олімпійський чемпіон зашкварився несподіваною заявою про "хороших росіян"

15:19

Репетиція звільнення Херсона: Піонтковський сказав, чому Путін "проковтнув" вибухи у КримуВідео

15:12

Польща припинить видачу віз росіянам - МЗС країни

14:59

Померла зірка серіалу Беверлі-Хіллз

14:55

Прикмети на 15 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу і гроші залучитиВідео

Реклама
14:44

"Офіцерів ховають": командира захисників Маріуполя Прокопенка вивезли до РФВідео

14:38

Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою" з Росії

14:38

Били та бажали смерті: у Швейцарії росіяни та білорус напали на українцівВідео

14:36

Місячний посівний календар на вересень 2022: кращі дні для садівника і городника

14:21

Росія може почати ядерну війну, якщо буде загнана до глухого кута - Павло КлімкінВідео

14:18

Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецептВідео

13:58

Виглядатиме як нова: ефективний спосіб відбілити постільну білизну вдома

13:57

"Приниження для росіян": Єрмак розкрив формулу перемоги над "русскім міром"Відео

13:22

Знищено два Алігатори: ЗСУ збили ударні вертольоти РФ Ка-52Відео

13:01

Хочуть відправити під міжнародний трибунал: пілоти РФ збирають компромат на командування - розвідкаВідео

12:42

"Крок до бунту у РФ": у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіянВідео

12:08

Кремль поширює фейки про "марність допомоги США": в РНБО відповіли і пояснили плани РФВідео

12:04

"Не побачила добра": переможниця "Битви екстрасенсів" приголомшила кривавим прогнозом щодо війниВідео

12:02

Незвичайне і найсмачніше печиво за 15 хвилин: простий рецепт, який вийде у всіхВідео

12:00

Що не можна їсти людині: топ-5 продуктів, які шкодять організму

11:58

Обмін територій на вступ до НАТО: у Зеленського жорстко відповіли КіссінджеруВідео

11:37

"Відмовників - вал": окупанти скаржаться на "шваль" у лавах російської армії — ГУРВідео

11:36

Жодного обміну територій - армію РФ просто винесуть вперед ногамиПогляд

11:31

На Запорізькій АЕС є загроза розпилення радіації: один енергоблок відключений - ЕнергоатомВідео

11:23

Не варто чекати послаблення боїв: астролог розповіла, що буде в Україні восениВідео

Реклама
11:17

Гороскоп Таро на тиждень 15-21 серпня: Дівам - проблеми, Скорпіонам - успіх, Рибам - грошіВідео

10:52

Путін більше не хоче війни, але запропонує "компроміс" – ГудковВідео

10:34

До КПУ не потрапив: Гіркін відповів на чутки про своє затримання в КримуВідео

10:27

Яблучний Спас 2022: дата, традиції, заборони, магія дня

10:02

З кадилом і автоматом: у Росії готуватимуть бойових батюшок для збройних сил

09:59

Окупантів відкинули від двох селищ на Донбасі: ЗСУ відбили штурм РФВідео

09:41

ЗСУ зможуть просуватися вперед: Жданов назвав терміни, скільки окупанти протримаються на ХерсонщиніВідео

09:32

Нова мета окупантів: РФ "перерізає" стратегічну трасу на Донбасі - розвідка БританіїВідео

08:58

Найманців "кидають" на гроші: у США розповіли про масовий бунт в армії РФВідео

08:56

Гороскоп на сьогодні, 14 серпня 2022: Тільцям - гроші, Близнюкам - небезпека, Дівам - неприємні зустрічіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп таро
Синоптик
Погода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погоди
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти