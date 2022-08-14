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Арабський "Шейх" знищує окупантів на фронті та тренує воїнів перед боєм

14 серпня 2022, 15:52

Він приїхав в Україну у справах напередодні повномасштабного вторгнення.

арабский бизнесмен на фронте
Арабський бізнесмен Юрій знищує ворога на фронті / Держприкордонслужба

Арабський бізнесмен з позивним "Шейх" захищає Україну та знищує ворога на полі бою. Він ще й встигає тренувати українських захисників перед боєм. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Справжнє ім'я "Шейха" - Юрій. Він родом з Хмельниччини. Ще на початку 90-х років Юрій проходив строкову службу у прикордонних військах на Львівщині, а згодом закінчим прикордонний виш.

"Із завершенням навчання молодий офіцер служив у різних підрозділах, але головна його сфера діяльності була пов’язана або з матеріальним забезпеченням особового складу, або із забезпеченням навчального процесу військовослужбовців. Цей напрямок сформує в Юрія бажання і в цивільному житті займатися логістикою", - йдеться у повідомленні.

Саме тоді Юрій вирішив звільнитися та поїхав разом із сім'єю на заробітки. Він потрапив до однієї з арабських країн, де відкрив власну логістичну фірму. Після анексії Криму "Шейх" став волонтером організації "Українці в Еміратах", яка займалась реабілітацією поранених військовослужбовців.

"Пам’ятаю нам привезли лейтенанта з відірваною рукою, який врятував екіпаж свого БТРа, викинувши ворожу гранату через люк. Був із пораненнями й кіборг Роман з 95 бригади, який проходив строкову службу в прикордонниках. Він мав позивний 2,05 через височезний зріст та кремезну статуру. Також проходив реабілітацію з осколковим пораненням та контузією відомий кіборг майор Андрій Гречанов, позивний Рахман. Потім я дізнався, що він потрапив у полон в так звану "ДНР". Згадую і старшого лейтенанта з львівської 80-ки, якому відірвало ногу. Він добився того, щоб продовжувати службу в військах, адже на той час ще не було закону, який би дозволяв людині з інвалідністю проходити службу. Пам’ятаю й пораненого сержанта Миколаївської бригади з позивним Апостол, він брав участь у рейді зі звільнення міст Донбасу. До речі, саме він сказав, що якщо я вирішу мобілізуватися, то військові ймовірно дадуть мені позивний Шейх", - пригадав Юрій.

У 2015 році Юрій пішов на фронт, однак через рік звільнився та повернувся до бізнесу.

Вже у лютому цього року "Шейх" знову опинився на фронті. Напередодні повномасштабного вторгнення він приїхав в Україну у справах і згодом вступив до Ізмаїльського прикордонного загону, покинувши весь свій бізнес.

"Сьогодні, маючи неабиякий досвід з ведення бізнесу, який дисциплінує та допомагає зосереджувати увагу на основних цілях, знання з логістики, прикордонної справи, реабілітації поранених військовослужбовців тощо, офіцер прикордонник з позивним Шейх вправно працює з особовим складом. Він навчає, готує та тренує воїнів-побратимів, які невдовзі йтимуть на фронт боронити Україну від ординських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу "Кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога. Хлопець вступив до лав ЗСУ, а перед цим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у теробороні. Тепер він стоїть на сторожі безпеки держави у рідній Одеській області.

Згодом стало відомо, що Андрій Луценко, який зіграв у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та багатьох інших, теж пішов на фронт воювати проти російських окупантів. Він поповнив лави одного з прикордонних загонів.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення
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