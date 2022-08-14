"Остаточно непроїзний": стали відомі деталі нового удару по Антонівському мосту

Підтверджено новий удар по Антонівському мосту / скріншот

У ніч на неділю, 14 серпня, Збройні сили України завдали нового удару по Антонівському мосту в Херсонській області, який окупанти РФ використовували для перекидання військової техніки та особового складу.

Про це розповіла речник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, удар був нанесений з метою вивести з ладу Антонівський міст і виключити його використання окупантами.

"Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний", - додала Гуменюк.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

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