Піднімуть тарифи на опалення на 40% чи ні: експерт пояснив ситуацію / УНІАН

В Україні цілий ряд постачальників тепла (теплокомуненерго) оголосили про плани підвищити тарифи на гарячу воду та опалення - у середньому приблизно на 40%. Про це заявив у коментарі Обозревателю експерт аналітичного центру Асоціації міст України Олег Гарник.

За його словами, в минулому році підвищення тарифів теж активно обговорювалися, але нові тарифи так і не були застосовані.

"Процедура встановлення тарифу передбачає громадське обговорення і може розтягнутися до 2 місяців після публікації проекту. Наскільки я розумію, поки йде попереднє обговорення цих проектів. Чи будуть застосовані нові тарифи, ми буде знати тільки після прийняття відповідних рішень органами місцевої влади", - сказав він.

Поки ж рішення про підвищення тарифів не прийняті і для населення діятимуть старі ціни. За словами Гарника, хоча і був підписаний меморандум між центральною і місцевою владою про те, що тарифи підвищуватися не будуть, але умови, за яких це стане можливим, з боку центральної влади поки так і не були виконані.

"Є ціла низка зобов'язань, які суттєво впливають на можливості органів місцевого самоврядування. Серед умов розблокування рахунків підприємств теплопостачання. У більш ніж 50 містах вони заблоковані. Також, забезпечення виконання зобов'язань з відшкодування заборгованості з різниці в тарифах. Якщо декларації не дотримуватиметься одна сторона, який сенс дотримуватися її іншою?",- сказав він.

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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.