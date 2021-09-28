Субсидії на опалення для пенсіонерів: за який період і які доходи враховуються / УНІАН

В Україні субсидія призначається тільки лише згідно з єдиними для всієї країни соціальних норм житла і нормативів споживання житлово-комунальних послуг. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов'язкового платежу. Субсидія - плата за ЖКП в межах норм і нормативів — обов'язковий платіж.

Знаючи дохід сім'ї, кажуть чиновники, а також членів сім'ї, можна самостійно розрахувати розмір обов'язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Допомога від держави розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезон, нагадали в Мінсоцполітики.

При розрахунку житлових субсидій враховуються доходи громадян за два квартали. Для пенсіонерів береться один місяць. У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року.

Крім того, кажуть в Мінсоцполітики, житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, то доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень нинішнього року.

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У разі призначення житлової субсидії не з початку будь-якого сезону (опалювального та неопалювального), враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

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Нагадаємо, раніше писав, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.