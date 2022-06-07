"Подай заяву в РАЦС": рашисти готові укладати фіктивні шлюби, щоб втекти від війни

Окупанти шукають фіктивних дружин, щоб втекти від війни / Фото УНІАН

Рашисти всіляко намагаються придумати способи, які допомогли б їм втекти від війни в Україні. Цього разу вони вирішили, що зможуть врятуватися завдяки фіктивним шлюбам. Про це стало відомо з перехопленої телефонної розмови, яку опублікувала СБУ.

Двоє чоловіків обговорюють солдата, який повинен був виїхати, проте пізніше його не відпустили.

Він просив свою подругу в Росії, щоб та подала заяву в РАЦС, але командування не вважає весілля причиною "відпустки".

"Без варіантів вже виїхати, закрили лавочку. Або поранення, або вбили, або коли вже офіційний виведення військ буде. Або смерть близьких родичів", - сказав окупант.

Як уточнюється, російське командування посилило контроль за втечами.

"Варіант з фіктивним шлюбом, яким би він оригінальним не був, для цього вояки не склався. Але перші два (поранення або смерть) – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе доїхати додому з комфортом - в пакеті і холодильнику", – написали в СБУ.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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