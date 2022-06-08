Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок вишиванку від уродженця Бучі

Залізний Арні високо оцінив цей зворушливий жест.
Культурист, актор і продюсер Арнольд Шварценеггер, який раніше засудив військову агресію РФ в Україні і закликав зупинити війну, отримав незвичайний подарунок від хлопця на ім'я Влад Кабанець.
Вони зустрілися в Торонто. За словами Влада, йому пощастило працювати з залізним Арні в одному проєкті.
Уродженець Бучі, Кабанець вирішив, що Шарценнеггер зрадіє, якщо йому вручити український традиційний одяг в якості сувеніра. Так акторові дісталася біла лляна сорочка з білим же візерунком.
На своїй сторінці в Facebook українець показав фотографію з Арні, який із задоволеною посмішкою позує з вишиванкою в руках. "Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці", - підписав знімок Кабанець.
Пізніше з Владом зв'язався асистент Шварценеггера і розповів, що актор довго розглядав український орнамент, і подарунок дуже припав йому до душі.
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