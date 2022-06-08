Арнольд Шварценеггер отримав у подарунок вишиванку від уродженця Бучі

У Арнольда Шварценеггера з'явилася власна українська вишиванка / instagram.com/schwarzenegger

Культурист, актор і продюсер Арнольд Шварценеггер, який раніше засудив військову агресію РФ в Україні і закликав зупинити війну, отримав незвичайний подарунок від хлопця на ім'я Влад Кабанець.

Вони зустрілися в Торонто. За словами Влада, йому пощастило працювати з залізним Арні в одному проєкті.

Уродженець Бучі, Кабанець вирішив, що Шарценнеггер зрадіє, якщо йому вручити український традиційний одяг в якості сувеніра. Так акторові дісталася біла лляна сорочка з білим же візерунком.

На своїй сторінці в Facebook українець показав фотографію з Арні, який із задоволеною посмішкою позує з вишиванкою в руках. "Вгадай, хто тепер ходить у власній вишиванці", - підписав знімок Кабанець.

Пізніше з Владом зв'язався асистент Шварценеггера і розповів, що актор довго розглядав український орнамент, і подарунок дуже припав йому до душі.

У Арнольда Шварценеггера з'явилася власна українська вишиванка / facebook.com/vlad.kabanets

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