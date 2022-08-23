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Зеленський відреагував на чутки про відставку Залужного

23 серпня 2022, 21:19

4 березня 2022 року Зеленський своїм указом присвоїв Залужному звання генерала.

Зеленський і Залужний
Зеленський і Залужний / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не планує переводити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду. Про це президент сказав в ході пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.

"Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі в різних напрямках. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук - ред.), і Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський - ред.), я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи - ред.) - ми тримаємося. Значить - оцінка висока. Коли ми переможемо, - буде найвища оцінка", - заявив президент.

Зазначимо, 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака.

4 березня 2022 року Зеленський своїм указом присвоїв Залужному звання генерала.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не піде на будь-які поступки Росії щодо територій. Подібний крок тільки перенесе війну на майбутнє. Київ має намір відновити територіальну цілісність в рамках кордонів України на 1991 рік.

У Головному управлінні розвідки попередили, що на фронтах війни РФ проти України можуть відбутися "дуже гострі події". Зокрема, Москва поки не готова вивести війська, в той час як ЗСУ планують звільняти всі свої території. Загострення не виключено і до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський допустив можливість переговорів України і Росії. Але діалог може відбутися лише в тому випадку, якщо Москва забере свої війська з окупованих українських територій.

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