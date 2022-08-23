Зеленський відреагував на чутки про відставку Залужного

4 березня 2022 року Зеленський своїм указом присвоїв Залужному звання генерала.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не планує переводити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду. Про це президент сказав в ході пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи.
"Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі в різних напрямках. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук - ред.), і Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський - ред.), я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи - ред.) - ми тримаємося. Значить - оцінка висока. Коли ми переможемо, - буде найвища оцінка", - заявив президент.
Зазначимо, 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака.
4 березня 2022 року Зеленський своїм указом присвоїв Залужному звання генерала.
Війна Росії проти України
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що Україна не піде на будь-які поступки Росії щодо територій. Подібний крок тільки перенесе війну на майбутнє. Київ має намір відновити територіальну цілісність в рамках кордонів України на 1991 рік.
У Головному управлінні розвідки попередили, що на фронтах війни РФ проти України можуть відбутися "дуже гострі події". Зокрема, Москва поки не готова вивести війська, в той час як ЗСУ планують звільняти всі свої території. Загострення не виключено і до Дня Незалежності.
Президент Володимир Зеленський допустив можливість переговорів України і Росії. Але діалог може відбутися лише в тому випадку, якщо Москва забере свої війська з окупованих українських територій.
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