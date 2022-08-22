Близько 9 тисяч: Залужний розповів, скільки українських воїнів полягли в боях з ворогами

Валерій Залужний / Колаж Фото УНІАН

З початку повномасштабного військового російського вторгнення загинули близько дев'яти тисяч українських військовослужбовців. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в рамках форуму "Захисники. Перекличка".

"У цій війні беруть участь не тільки військовослужбовці і не тільки ті, хто взяв в руки зброю, - наші маленькі дітки, які ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони дійсно нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і у Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їх батько пішов на фронт і, можливо, входить в ті майже 9 тисяч героїв, які загинули", ‒ заявив він.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що щоденні втрати ЗСУ знизилися в порівнянні з початком червня нинішнього року.

Подоляк говорив - на даний момент Україна втрачає приблизно 30-50 бійців в день (на початку червня ці цифри становили 100-200 чоловік).

Аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські окупанти в Луганській області працюють над відновленням своєї боєздатності. Вони нарощують сили, щоб відновити наступ.

"Коли російське військове командування вирішить, що достатньо підготувався до відновлення більшої наступальної операції, воно, швидше за все, продовжить масштабне просування з великою кількістю військ і більшою завзятістю, ніж зараз", – йдеться в повідомленні.

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