"Вважаю допомогу своїм обов'язком": Галкін у зворушливому відео закликав підтримати біженців з України

Максим Галкін особливо підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.
Російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.
У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.
"Зазвичай, займаючись благодійністю, я не розповідаю про свою участь. Але, вважаю, що в нинішній час просто необхідно висвітлити діяльність тих, хто допомагає нужденним в цій катастрофічній ситуації. Вважаю допомогу біженцям з України своїм обов'язком, як громадянина РФ, що розділяє відповідальність за те, що відбувається", - сказав Галкін.
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Нагадаємо, раніше Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань.
Також з Галкіним стали в масовому порядку розривати рекламні контракти.
Крім того, його звільнили з Першого каналу, де шоумен працював останні п'ять років ведучим програми "Сьогодні ввечері".
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