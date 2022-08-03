Під ранок окупанти вдарили по двох мирних містах: у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи

Окупанти вдарили по Харкову та Миколаєву, поки жителі міст спали. Є "прильоти", спалахнула пожежа. Про жертв і постраждалих поки що інформації немає.
Рано вранці 3 серпня в Харкові та Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Окупанти вдарили по мирних містах, поки їхні мешканці спали. Про жертв і постраждалих поки що інформації немає.
Вибухи в Миколаєві
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив в Telegram, що у вибухи пролунали близько 5-ї години ранку. В результаті спалахнула пожежа і був зруйнований супермаркет.
"Потужні вибухи прогриміли в Миколаєві близько п'ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет", - написав Сенкевич.
За його словами, на місці прильотів працюють рятувальні служби. Про жертв і постраждалих не повідомляється.
Вибухи в Харкові
Під час повітряної тривоги в місті Харкові також сталися два потужні вибухи - 03:55 і о 03:56 ранку.
Як повідомив Ігор Терехов у Telegram, в одному випадку приліт був у Холодногірському районі міста. За попередніми даними, обійшлося без жертв і пожежі. За другим місцем попадання ДСНС інформацію уточнює.
У Мережі опублікували відео одного з прильотів, що потрапив на камеру спостереження.
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Як повідомляв Главред, російські окупанти під ранок 29 липня вдарили по центральній частині Харкова. У місті зафіксовані два "прильоти" - в двоповерховий будинок і в будівлю одного з вищих навчальних закладів.
Російські загарбники в ніч на понеділок, 1 серпня, обстріляли Миколаїв. Під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 01:36, прогриміли потужні вибухи в різних районах міста.
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