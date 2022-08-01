Окупанти атакували Миколаїв: у декількох районах міста прогриміли потужні вибухи

Окупанти знову атакували Миколаїв/ pixabay.com, УНІАН

Російські загарбники у ніч на понеділок, 1 серпня, знову обстріляли Миколаїв.

Під час повітряної тривоги, яка була оголошена в 01:36, пролунали потужні вибухи у різних районах міста. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі.

"Миколаїв знову під атакою. У різних районах містах прогриміли потужні вибухи", – написав він.

Також він звернувся до місцевих мешканців і закликав їх до закінчення повітряної тривоги триматись подалі від вікон та не ігнорувати правила безпеки.

Обстріл Миколаєва/ скрін

Детальної інформації про те, де саме відбулися вибухи і які вони мали наслідки, поки що не повідомлялося.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнована низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.

Пізніше стало відомо, що через масований обстріл Миколаєва окупантами загинув відомий бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

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