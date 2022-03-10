Під Миколаєвом українська авіація знищила частину танків і колону постачання окупантів

Збиток, нанесений ворогові в Миколаєві за ніч - пристойний / Фото t.me/mykolaivskaODA

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що російські загарбники досі намагаються захопити Миколаїв, але їхні спроби безуспішні. Вночі вони знову обстрілювали територію міста, проте українські захисники теж добре попрацювали.

За його словами, у російських військових - проблеми з технікою, адже в Миколаїв з Херсона вони змушені йти пішки.

"Окупанти долають десятки кілометрів пішки. Частина пішки йшла з Херсона сюди. Не знаю, правда, хто прийшов. Пішки невесело ходити, з технікою зовсім туго", – сказав Кім у відеозверненні.

Глава Миколаєва додав, що українська авіація розбомбила колону оснащення російських загарбників, а також вдалося розбити частину танків.

"Авіація розбомбила колону постачання, відпрацювала артилерія по них, порозбивали частину танків і їх позицій, що і допомогло просунутися вперед", – підкреслив Кім.

Він зазначив, що збитки, завдані ворогові за ніч, – пристойні. Понад те, область продовжує колекціонувати техніку окупантів.

Зараз ЗСУ чекають на інформацію від розвідки, щоби знати плани окупантів на день.

Кім зазначив, що його попросили не розповідати про втрати російських військових. Це дозволить ворожим військам не перебудовувати свої плани.

"Хоча які там можуть бути плани? Швидше бігти в ліс? Щодо завданих збитків я буду розповідати із затримкою на день, коли інформація вже буде неактуальною для окупантів", – додав він.

Як повідомляв Главред, захисники Маріуполя за минулу добу знищили 4 ворожих танки і 1 БМП, а також знищили і пошкодили 11 одиниць броньованої техніки окупантів. ЗСУ тримають оборону щодня, а поліцейські патрулюють місто і допомагають його жителям.

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