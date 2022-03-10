ЗСУ ювелірно знищили ворожі танки під Києвом: опубліковано відео

Знищення техніки під Бородянкою / скріншот

У вівторок, 8 березня, 72 бригада Збройних Сил України і полку Азов провела контратаку і знищила за допомогою артилерії п'ять танків окупантів в районі населеного пункту Бородянка в Київській області.

Відповідне відео в своєму Facebook опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, вранці в Києві на західній околиці були чутні артилерійські бої.

"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танках в районі н. п. Бородянка", - написав Залужний.

Як повідомляв Главред, минула ніч біля української столиці була досить складною. Бійці ЗСУ здійснили контратаку, розповів радник глави МВС Вадим Денисенко.

Він повідомив, що захисники України ліквідували п'ять танків окупантів, і досі тривають артилерійські бої.

Раніше Міноборони Росії визнало, що застосовує на території України систему залпового вогню ТОС-1, що використовує термобаричні боєприпаси. Використання такої зброї суперечить міжнародному праву щодо правил і звичаїв ведення війни.

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