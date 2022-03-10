Евакуація українців: за якими маршрутами вивозитимуть людей 10 березня

Евакуація людей з міста Суми / Reuters

У четвер, 10 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації людей з низки міст. Режим тиші діє з 09:00.

Про це розповіла віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу.

Гуманітарні коридори працюватимуть сьогодні за наступними напрямками.

У Сумській області:

Суми – Полтава: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Тростянець – Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Краснопілля – Полтава: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

У Київській області

Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ

У Донецькій області

Маріуполь – Запоріжжя

Волноваха – Покровськ

У Харківській області

Ізюм – Лозова

Евакуація буде здійснюватися автобусами, вона безкоштовна. Можна виїжджати власним транспортом, але рухатися суворо за маршрутом колони – забороняється порушувати зазначений маршрут виїзду.

Також водіїв, які рухатимуться власним транспортом, закликали забирати з собою максимальну кількість людей.

Нагадаємо, у середу, 9 березня, також відбувалася евакуація людей з низки українських міст, які найбільше потерпають від війни.

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