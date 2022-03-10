Евакуація українців: за якими маршрутами вивозитимуть людей 10 березня

Людям допомагатимуть вибратися з гарячих точок у Сумській, Київській, Харківській та Донецькій областях.
У четвер, 10 березня, відкриваються гуманітарні коридори для евакуації людей з низки міст. Режим тиші діє з 09:00.
Про це розповіла віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук під час брифінгу.
Гуманітарні коридори працюватимуть сьогодні за наступними напрямками.
У Сумській області:
- Суми – Полтава: Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Тростянець – Полтава: Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
- Краснопілля – Полтава: Краснопілля – Верхня Сироватка – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
У Київській області
- Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ
У Донецькій області
- Маріуполь – Запоріжжя
- Волноваха – Покровськ
У Харківській області
- Ізюм – Лозова
Евакуація буде здійснюватися автобусами, вона безкоштовна. Можна виїжджати власним транспортом, але рухатися суворо за маршрутом колони – забороняється порушувати зазначений маршрут виїзду.
Також водіїв, які рухатимуться власним транспортом, закликали забирати з собою максимальну кількість людей.
Нагадаємо, у середу, 9 березня, також відбувалася евакуація людей з низки українських міст, які найбільше потерпають від війни.
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Автор: Альона Вороніна