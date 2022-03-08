Кім привітав з 8 березня чоловіків, які втекли з України

Голова Миколаївської ОДА опублікував нове відео.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім привітав зі святом 8 березня не тільки жінок, а й чоловіків.
На своєму телеграм-каналі Віталій Кім виклав коротке відео, в якому в характерній для себе іронічній формі привітав чоловіків з Міжнародним жіночим днем.
"Так, і ще один момент. Вітаю з 8 березня всіх чоловіків, які втекли з України замість того, щоб захищати її", - сказав він.
А ось жінкам в цей день побажав, щоб їхні сини, чоловіки, батьки подзвонили і сказали, що з ними все добре і не було втрат.
Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім в черговому відеозверненні, захисники міста отримали підтримку і 8 березня розпочнеться звільнення області від окупантів.
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Автор: Сергій Коломієць